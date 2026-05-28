„Българска банка за развитие (ББР) обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани тежкотоварни, подемно-транспортни, леки и лекотоварни моторни превозни средства в гр. Ловеч. Всяко превозно средство се продава отделно, а началните тръжни цени са посочени в приложен опис.

Кандидатите могат да подават оферти за една, няколко или всички позиции, като за участие се изисква задатък в размер на 10% от началната цена за съответната позиция. Оглед на превозните средства може да се извърши след предварителна уговорка.

Документите за участие се подават в запечатан плик в централата на ББР в София до 16:00 ч. на 23 юни 2026 г.

За купувач на съответната позиция ще бъде обявен участникът, предложил най-висока цена.

Повече информация и тръжна документация тук.