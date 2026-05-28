79 фирми са регистрирани като професионални домоуправители, най-много в са София

79 компании са вписани до момента в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост, който се поддържа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2024 г. Той функционира от 7 април т.г. на страницата на МРРБ в раздел „Регистри". В него гражданите могат свободно и безплатно да направят справка за това дали дадено юридическо лице е надлежно регистрирано и има право да извършва дейността на професионален домоуправител. Публикувани са данни за името и правната форма на организацията, единен идентификационен код, седалище и адрес за кореспонденция, управител и действителен собственик, номер и срок на издаденото удостоверение за извършване на дейността. Целта е да се повиши нивото на предлаганите услуги от страна на фирмите, както и да се предпазят потребителите от некоректни или фалшиви компании.

31 от фирмите професионални домоуправители са регистрирани в София. След столицата, най-много има от Варна - 19 организации, по 7 са от Пловдив и Бургас, две от Велико Търново. По една компания засега е регистрирана в градовете Плевен, Хасково, Трън, Лясковец, Русе, Ихтиман, Търговище, Горна Оряховица, Балчик, Благоевград, Банско. Две организации са регистрирани в села - Елешница и Калипетрово.

Вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация се осъществява съобразно изискванията и процедурата по чл. 47б и чл. 47в от Закона за управление на етажната собственост и наредбата. Кандидатите трябва да отговарят на редица критерии, сред които да не са осъждани, да нямат публични дългове, да имат назначен персонал от поне едно лице на трудов договор и др. Заплаща се и държавна такса в размер на 80 евро съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, по банкова сметка в Българска народна банка – централно управление: BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG86 BNBG 9661 3000 1663 01. При електронно заявяване на услугата е предвидена по-ниска такса – 72 евро. Много важен детайл е, че вече фирмите имат застраховка „Професионална отговорност". Тя трябва да се сключи в 15-дневен срок от получаване на удостоверение за регистрация. Застраховката трябва да се подновява ежегодно без прекъсване, докато фирмата упражнява дейността по управление на етажна собственост.

Всички необходими документи и указания могат да бъдат намерени на интернет страницата на МРРБ, в секция „Жилищна политика" – „Етажна собственост".

Работи се и по създаването на регистър на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради. Всяка етажна собственост ще има собствен идентификационен код, определен от общинската администрация по съответната партида, който ще остава непроменен след вписването. Регистърът ще съдържа данни за сдруженията на собствениците и управителните съвети (управителите) на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, както и правомощията на компетентните административни органи, свързани с вписването, актуализирането и заличаването на информацията в системата. Той също ще се администрира от МРРБ, но вписването, актуализирането и заличаването на данните за обстоятелствата, които подлежат на вписване в електронните партиди, ще се извършва от общинската администрация. Предвижда се двата регистъра да се обединят в единна информационна система, както е записано в Закона за управление на етажната собственост.