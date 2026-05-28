ВАС отмени наредба от 2009 г. за площите около жилищните блокове

Върховният административен съд отмени Наредба № 6 за прилежащите площи към сгради в режим на етажна собственост, издадена от регионалния министър през 2009 г. Това съобщиха от съда.

Причината е, че при приемането на подзаконовия нормативен акт са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Съставителят на проекта е трябвало навремето да го публикува на интернет страницата си заедно с мотивите към него, а на заинтересованите лица е трябвало да бъде предоставен срок не по-кратък от 14 дни за предложения и становища по проекта. В хода на делото от МРРБ не са могли да представят доказателства за изпълнение на тези изисквания, което е основният мотив на съда да отмени цялата наредба.

"Макар от представените заверени извадки от архивен сайт да може да бъде установена датата на публикуване, не са представени други доказателства, удостоверяващи, че са спазени изцяло изискванията на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове относно съдържанието на мотивите към проекта на процесния нормативен акт", пише в решението на съда.

Задължение на издателя на акта е да образува досие на проекта, което да отразява хода на изготвянето му, и да го съхранява за срок от двадесет години. Неизпълнението на това законово задължение представлява нарушение на изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, поради което цялата наредба се отменя.

Наредбата регулираше условията и реда за определяне на границите на прилежащия терен около блокове и кооперации етажна собственост в големите жилищни комплекси, когато тези площи са общинска собственост, както е в почти всички случаи на съществуващите жк в България. Наредбата описваше правилата, по които общинската администрация изчислява и чертае точните размери на терена около блока - зелени площи, тротоари, подходи, който е нужен за неговото нормално обслужване.

Тази процедура не прехвърля собственост върху земята. Земята остава общинска, но блокът получава правото официално да я ползва и поддържа по реда на Закона за управление на етажната собственост. Това често се използва от гражданите, за да могат легитимно да облагородят пространствата пред входовете си или да ограничат безконтролното паркиране от външни лица.