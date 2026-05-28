ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на “Кристъл Палас” искат статуя на Оливер...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22935712 www.24chasa.bg

КЗП установи използване на нелоялна търговска практика при ВиК оператор

1560
Александър Колячев, врид председател на Комисията за защита на потребителите СНИМКА: Пресцентър на КЗП

Комисията за защита на потребителите установи прилагане на нелоялна търговска практика от страна на ВиК оператор във връзка с отчитането и разпределението на количества вода за битови нужди на територията на гр. София.

Производството е инициирано след самосезиране на органа и е част от поредицата от проверки, които Комисията извършва през последните няколко месеца в различни сектори от обществена значимост.

Извършена е проверка относно начина на отчитане на индивидуалните водомери и формирането на т.нар. „общо потребление" в сграда в режим на етажна собственост.

В хода на проверката е установено, че дружеството не е извършвало регулярни реални отчети на индивидуалните водомери в нормативно установените срокове за голяма част от обектите в сградата. Събраните доказателства сочат, че към началото на 2026 г. десетки обекти са били без реален отчет за период над три месеца, а при част от тях – за повече от шест месеца.

КЗП счита, че формирането на „общо потребление" следва да се основава на реални и своевременно извършени отчети на индивидуалните водомери. При липса на такива съществува риск от неточно разпределение на разходите и ощетяване на коректните потребители.

При установяване на последващи нелоялни търговски практики дружеството може да бъде санкционирано в размер до 25 000 евро за всяко извършено нарушение.

Комисията за защита на потребителите ще продължизасиления контрол върху доставчиците на обществени услуги с цел гарантиране правата и законните интереси напотребителите.

Александър Колячев, врид председател на Комисията за защита на потребителите СНИМКА: Пресцентър на КЗП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание