Американци ще помагат за модернизация на летищата у нас, за да има перспектива директна линия до САЩ

2024
Министърът на транспорта Георги Пеев поздравява временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

Министърът на транспорта Георги Пеев е разговарял с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл

Американци ще помагат за модернизацията на българската летищна инфраструктура във връзка с перспективите за откриване на директна въздушна линия между САЩ и България.

Това става ясно от съобщение за среща на министъра на транспорта Георги Пеев с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България  Мартин Макдауъл.

Във фокуса на разговора бяха и развитието на транспортната свързаност в регионален мащаб и високите технологии.

Пеев е подчертал критичното значение на Коридор номер 8. „Това е проект от изключително висок приоритет за нас и за регионалната сигурност. Фокусирани сме върху ускоряването на железопътната връзка и координацията с Република Северна Македония за изграждането на граничния жп тунел", заявил на срещата българският министър.

В областта на високите технологии е било обсъдено бъдещото развитие на 6G мрежите и значението на защитата на критичната инфраструктура. Министър Пеев е споделил опита на България в изграждането на високотехнологични центрове за данни и е подчертал ангажимента за спазване на най‑високите международни стандарти за сигурност.

