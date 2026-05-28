Правителството договаря с веригите кошница от храни с поне 10% по-ниски цени (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земеделското министерство преговаря индивидуално с търговци, които да се присъединят към инициативата

До дни се очаква да стартира нова инициатива на правителството, наречена “Кошница с грижа”, която да осигурява евтини храни.

Техните цени ще са с поне 10% по-ниски от стандартните, като в момента се водят преговори с търговците за видовете стоки.

Подобна инициатива под името “Великденска кошница” бе направена чрез доброволно сътрудничество между земеделското министерство, търговските вериги и супермаркети. Към нея се присъединиха около 70 магазина в страната. През тази и миналата година бяха включени традиционни за празника храни - яйца, агнешко месо, козунаци, брашно, захар и други основни стоки.

От Сдружението за модерна търговия, в което членуват големите търговски вериги, казаха, че разговорите сега се водят индивидуално и през следващата седмица се очаква да стане ясно кои компании и с какви социални проекти са готови да подкрепят инициативата.

“Всяка компания има собствена политика, социална програма, промоционални активности и на доброволен принцип по покана на правителството ще прецени дали и под каква форма

да направи тези инициативи по-видими за потребителите

Подобни кампании вече се реализират в редица европейски държави с различен срок и с различни резултати”, казаха от сдружението.

Най-вероятно в кошницата ще бъдат включени най-често купуваните продукти като хляб “Добруджа”, прясно и кисело мляко, слънчогледово олио, захар, яйца, брашно и два-три вида месо и месни продукти.

“Българският ритейл бизнес няма интерес храната да бъде скъпа и недостъпна. Ние от дълго време информираме, че цената в магазина е последната спирка по дългия път - от производителя през преработката, транспорта, енергията и логистиката, доставчиците до крайния потребител. Административният натиск върху крайната цена не премахва истинските причини за поскъпването. Конкретните ни препоръки към изпълнителната власт за необходимите краткосрочни и дългосрочни мерки в сектор “Земеделие” и хранителната верига ще представим официално идната седмица”, каза изпълнителният директор на сдружението Николай Вълканов.

В четвъртък по Нова тв земеделският министър Пламен Абровски заяви, че инициативата за по-евтини храни скоро ще бъде обявена. По думите му в нея се очаквало да се включат и по-малки магазини. Абровски допълни, че с промените в закони правителството прилага мерки срещу спекулата, а промоциите в търговските вериги няма да бъдат за сметка на доставчика.

“Искаме споделена отговорност между различните участници във веригата. Конкуренцията в бранша е жестока, но трябва да има честност.

Ефектът от мерките ще бъде положителен”, убеден е министърът на земеделието и храните.

Той обърна внимание и на вноса, който се реализира у нас. По думите му

не е допустимо тези продукти да имат по-малка надценка от българските, за да се продават по-евтино

“Пример е прясното мляко, но има храни, които са по-евтини у нас, отколкото вносните. Само че количествата им са недостатъчни. Най-къса доставка има при големите търговски вериги, а при малките квартални магазинчета има най-голямо оскъпяване, аз искам да им дам достъп до земеделските производители.

