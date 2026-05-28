ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ за България (Обзор)

Пред Урсула фон дер Лайен Румен Радев обеща икономически ръст и изкореняване на корупцията

370 млн. евро ще бъдат размразени за България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради напредъка в борбата с корупцията. Това обяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след първата си среща с Румен Радев като премиер на страната ни в Брюксел.

“Друга важна стъпка е реорганизацията на главната прокуратура. Целта е да се укрепи позицията ѝ за успешни разследвания за борба с корупцията. Двата стълба заедно ще дадат възможност за отключването на почти 370 млн. евро временно спряно финансиране за България. Това е добра новина за България, добра новина за Европа, тъй като борбата с корупцията е ключов приоритет за ЕС”, отбеляза тя.

Сред основните теми на разговорa между председателката на ЕК и премиера бяха още модернизацията на енергийния сектор, преходът към чиста енергия и дългосрочният бюджет на ЕС.

Фон дер Лайен посочи, че програмата “Следващо поколение ЕС” вече дава конкретни резултати, а България е получила близо 3,3 млрд. евро финансиране. Тя обаче предупреди, че

срокът за усвояване на средствата изтича през август 2026 г.

и реформите трябва да продължат ускорено.

“За нас Планът за възстановяване и устойчивост не е просто източник на финансиране, а солиден инструмент за осъществяване на съществени реформи”, заяви от своя страна Радев.

“Ще бъде укрепена рентабилната част на държавния “Български енергиен холдинг” - по-специално частта, която произвежда чиста енергия. Реформата е важна стъпка за подобряването на българската енергийна система. В плана за инвестиции в чиста енергия за България са предвидени общо 1,2 млрд. евро”, каза още Урсула.

Тя отбеляза, че годината е била важна за страната ни и че еврото вече дава ползи, като улеснява плащанията и пътуването на хората и също така позволява на дружествата да се възползват от общия единен пазар. Шефката на ЕК цитира статистика, според която двама от всеки трима българи смятат, че приемането на единната валута е преминало плавно и безпроблемно.

По думите ѝ България играе решаваща роля в колективната отбрана на ЕС, по-специално в стратегията “Бдителност по източния фланг”.

“Ще подкрепим България с над 3,2 млрд. евро

по линия на механизма SAFE. Готови сме да подпишем споразумението за заем с България по всяко време”, подчерта тя.

Според Радев ЕС се нуждае от ясна визия, стабилност, сигурност и солидни инвестиции в конкурентоспособността. Наред с това и от политика за сближаване, както и от устойчива селскостопанска политика, която да гарантира спокойствието на европейските граждани.

Според него петте години политическа нестабилност у нас не са позволили използването на пълните възможности, но настъпват промени с новото правителство, което се стреми към реформи. Премиерът посочи, че България ще се постарае да навакса изоставането и да влезе в сроковете за получаване на средствата по ПВУ.

“Имаме ясна цел да стабилизираме бюджета, да постигнем траен икономически ръст, да укрепим върховенството на закона и да изкореним корупцията”, категоричен бе премиерът.

По-рано той се срещна и с главния секретар на НАТО Марк Рюте. Пред него Радев посочи, че България има съществен принос за сигурността на алианса в Европа. Той разкри, че сме достигнали разходи за отбрана в размер на 2% от БВП и сме поели ангажимент за поетапното им увеличаване до 5% от държавния бюджет.

Радев изтъкна, че страната ни инвестира в мащабна програма за модернизация на Българската армия, започнала с изтребителите F-16 Block 70, бронирани машини Stryker и нови многофункционални модулни бойни кораби.

Премиерът посочи, че част от проектите са произведени и интегрирани в България, което показва сериозните възможности на нашата отбранителна индустрия. Той допълни, че предстоят и други проекти, включени в инструмента SAFE.

“НАТО трябва да има сериозни инвестиции в способности, ясна визия и работеща стратегия, както и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. И наистина вярвам, че е много важно, че трябва да имаме отдаден и мотивиран персонал”, каза Радев.

“България е важен съюзник и помага в защитата на източния фланг на НАТО. Черно море и България имат ключова роля за алианса, страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен”, отбеляза Рюте. По неговите думи страната ни има важен принос за силите на КФОР в Косово.

