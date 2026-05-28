Горещите вълни могат да струват над 600 млрд. евро на европейските икономики

Горещи вълни като тази, която в момента засяга части от Европа, могат да окажат сериозно влияние върху европейските икономики и техните финанси заради последствия като отслабване на растежа и спад на данъчните постъпления. Това се посочва в проучване на „Алианц трейд" (Allianz Trade), публикувано днес и цитирано от Франс прес.

„Екстремните горещи вълни са структурен икономически риск, на който Европа е особено изложена", отбелязва дъщерното дружество на германския застраховател „Алианц", специализирано в кредитно застраховане.

Икономическият растеж на най-изложените страни може да бъде намален с от 5 до 7 на сто като цяло между 2026 и 2030 г., според оценките на проучването, базирани на повторението през този период на петте най-горещи години, наблюдавани между 2014 и 2024 г.

Тези съвкупни загуби биха достигнали 240 милиарда долара във Франция, 147 милиарда долара в Италия, 131 милиарда долара в Германия и 120 милиарда долара в Испания.

Проучването отбелязва, че горещите вълни са се увеличили седем пъти от 80-те години на миналия век, а средният брой смъртни случаи на епизод е нараснал пет пъти. Изменението на климата, предизвикано от човешката дейност, засилва екстремните метеорологични явления като горещи вълни, суши и наводнения, според научен консенсус.

„Алианц трейд" определя „критичен праг" от приблизително 30°С, след който загубата на производителност бързо се увеличава.

По този начин „почасовото производство намалява с около 1,30 долара за всеки градус в диапазона 30-35°C", което представлява „около 3 на сто от средното почасово производство" за периода 2014-2024 г. „Без подходяща стратегия за адаптация се очаква делът на загубените работни часове поради топлинен стрес да се увеличи от 1,4 на сто през 1995 г. до 2,2 на сто до 2030 г."

Този спад в производителността оказва влияние върху рентабилността на компаниите, които наред с това наблюдават и увеличение на разходите си, докато потреблението на енергия се увеличава с приблизително 1,2 на сто на всеки градус Целзий.

Доходите, потреблението на домакинствата и инвестициите постепенно се понижават, като е възможна стагфлационна динамика, ръст на цените и безработица.

Горещите вълни водят не само до по-ниско икономическо производство, но оказват натиск и върху държавните бюджети, като намаляват данъчните приходи с до 1,8 на сто годишно във Франция, според оценките на проучването.

„Свързаните с инфлацията трансфери, разходите за здравеопазване и спешните ремонти на инфраструктурата увеличават държавните разходи", сочи проучването.

„Алианц трейд" оценява влошаването на разликата между приходите и разходите в бюджета на приблизително средно 0,5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) годишно.

Държавният дефицит на Франция може да се увеличи с още 2,2 на сто от БВП, според заключенията от проучването, цитирано от БТА.