Продават на търг легендарния Jaguar на принцеса Даяна

Jaguar XJ40 Sovereign от 1994 г., принадлежал на принцеса Даяна, отива на търг. Онлайн наддаването стартира на 1 юни в платформата The Market и ще продължи точно седем дни, привличайки вниманието на колекционери от целия свят.

Колата стана известна на 29 юни 1994 г., когато Даяна слезе от нея пред лондонската галерия "Серпентин". Облечена в зашеметяваща черна копринена рокля на Кристина Стамболиан, принцесата направи своята емблематична публична поява само броени часове след като принц Чарлз призна в национален ефир за изневярата си с Камила Паркър-Боулс. Този момент остана в историята на модата като "Роклята на отмъщението".

Автомобилът е в безупречно техническо състояние и е изминал едва 73 000 километра. Той е запазил автентичните си кралски модификации, включително монтажните точки за държавния флаг на покрива и оригиналния сателитен телефон Motorola със специален скрит бутон за спешна връзка с охраната.

Настоящият собственик купува машината директно от кралския автопарк в началото на 1997 г., малко преди трагичната смърт на Даяна. Обикновен модел струва под 10 000 евро. Първоначалната оценка на аукционната къща е между 50 000 и 150 000 лири, но експертите прогнозират, че финалната цена ще надхвърли очакванията поради неугасващия интерес към личността на принцесата на Уелс.