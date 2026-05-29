Продават на търг легендарния Jaguar на принцеса Даяна

Георги Луканов

Jaguar XJ40 Sovereign от 1994 г.

Jaguar XJ40 Sovereign от 1994 г., принадлежал на принцеса Даяна, отива на търг. Онлайн наддаването стартира на 1 юни в платформата The Market и ще продължи точно седем дни, привличайки вниманието на колекционери от целия свят.

Колата стана известна на 29 юни 1994 г., когато Даяна слезе от нея пред лондонската галерия "Серпентин". Облечена в зашеметяваща черна копринена рокля на Кристина Стамболиан, принцесата направи своята емблематична публична поява само броени часове след като принц Чарлз призна в национален ефир за изневярата си с Камила Паркър-Боулс. Този момент остана в историята на модата като "Роклята на отмъщението".

Автомобилът е в безупречно техническо състояние и е изминал едва 73 000 километра. Той е запазил автентичните си кралски модификации, включително монтажните точки за държавния флаг на покрива и оригиналния сателитен телефон Motorola със специален скрит бутон за спешна връзка с охраната.

Настоящият собственик купува машината директно от кралския автопарк в началото на 1997 г., малко преди трагичната смърт на Даяна. Обикновен модел струва под 10 000 евро. Първоначалната оценка на аукционната къща е между 50 000 и 150 000 лири, но експертите прогнозират, че финалната цена ще надхвърли очакванията поради неугасващия интерес към личността на принцесата на Уелс.

