Рядка синя микролуна ще се покаже в края на май

Рядка синя „микролуна" изгрява в края на май, като ще можем да видим две необичайни небесни събития в една нощ.

Пълнолунието през май ще има рядко двойно обозначение: то е едновременно синя луна и микролуна. Въпреки че луната всъщност няма да изглежда синя, комбинацията подчертава необичайно припокриване между лунния цикъл и орбитата на Луната около Земята.

Пълнолунието достига пикова осветеност в 8:45 ч. UTC на 31 май, предлагайки на наблюдателите на небето шанс да уловят едно от най-необичайните лунни събития за годината. Луната може да изглежда малко по-малка и по-слаба от типично пълнолуние, въпреки че бинокълът или фотографията могат да помогнат за разкриването на фините разлики.

Какво е синя луна?

„Синя луна" не се отнася до цвят. Това е календарен термин", казва Сет Макгоуън, президент на Центъра за небе Адирондак в Тъпър Лейк, Ню Йорк, пише National geographic.

Всъщност има две приети определения за синя луна. Най-широко известното е месечна синя луна, която е второ пълнолуние в календарен месец. Събитието през май попада в това месечно определение.

Вторичното определение е сезонна синя луна, която се отнася до третото пълнолуние в астрономически сезон, което съдържа четири пълни луни вместо обичайните три. „Това определение е по-старо и идва от традиционната употреба в алманаха", казва Макгоуън.

Въпреки че фразата „веднъж на синя луна" предполага изключителна рядкост, сините луни се срещат доста редовно. Тъй като лунният цикъл трае приблизително 29,5 дни – което не съвпада идеално с календарните месеци – както месечните, така и сезонните сини луни се случват на всеки две до три години.

Терминът вероятно е еволюирал от по-стари изрази, използвани за описание на нещо рядко или абсурдно.

Имало е редки случаи, когато Луната буквално е изглеждала синя. След големи вулканични изригвания или големи горски пожари, частиците дим и пепел в земната атмосфера могат да разсейват червената светлина и да позволяват на повече синя светлина да премине. След изригването на Кракатау през 1883 г., например, наблюдатели по целия свят съобщават, че са виждали луни със сини оттенъци.

Какво е микролуна?

Втората половина на лунното сдвояване този месец идва от елиптичната орбита на Луната около Земята. Тъй като Луната не се движи в перфектен кръг, разстоянието ѝ от Земята се променя леко по време на всяка орбита.

Микролуна се появява, когато пълнолуние съвпадне с апогей, точката, в която Луната е най-отдалечена от Земята. За разлика от това, пълнолуние в перигей, най-близката точка на Луната до Земята в нейната орбита, е това, което е известно като „суперлуна".

Като се има предвид допълнителното разстояние, микролуната изглежда по-малка и по-слаба в сравнение с „нормално" пълнолуние. Разликата обаче е много фина. В сравнение със суперлуна, микролуната може да изглежда приблизително с 10 до 15 процента по-малка по видим диаметър. „Повечето случайни наблюдатели не биха забелязали разликата без сравнение един до друг, но внимателните наблюдатели или фотографи могат да я открият", казва Макгоуън.

Как да видите майската синя микролуна

Най-доброто време за наблюдение на микролуната е след изгрев на луната на 30 май или в ранните сутрешни часове на 31 май, в зависимост от местоположението ви. Ако няма облаци, погледнете към източния хоризонт, за да хванете луната. Не е необходим телескоп, за да се наблюдава Луната, въпреки че бинокълът може да помогне за разкриването на детайли от лунната повърхност, включително кратери и тъмни вулканични равнини, известни като морета.