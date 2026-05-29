Ню Йорк налага ограничители на скоростта за пътни рецидивисти

Георги Луканов

Щатът Ню Йорк предприе радикална стъпка в борбата срещу опасните шофьори, като одобри закон, който задължава системните нарушители да инсталират електронни ограничители на скоростта в личните си автомобили. Новата мярка, известна като Stop Super Speeders Act и подписана от губернатора Кати Хокъл, въвежда технологията Интелигентен асистент за скорост (ISA). Системата използва GPS данни за местоположението на автомобила и механично блокира възможността той да ускори с повече от 5 мили в час (около 8 км/ч) над законово разрешената граница за съответния пътен участък

Мярката засяга шофьори с над 16 глоби от камери за година. Устройството се поставя задължително за 12 месеца. Нарушителят плаща сам монтажа от 1500 долара. Санкциите при отказ или манипулация са големи. Глобата е от 1500 до 2500 долара. Спира се и колата от движение. Нарушителите рискуват и загуба на книжка.

