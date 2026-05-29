Радев: ЕК ни налага мониторинг и ограничения заради прекомерен бюджетен дефицит

Няма да позволим дълъг престой за американските самолети у нас, тъй като нямаме отговор за отпадането на визите

Премиерът е договорил с Урсула фон дер Лайен по-дълга работа на въглищните централи, средства за регионите, в които работят, реформа във водния сектор, помощ за "Чаира"

ЕК започва процедура по прекомерен бюджетен дефицит на България - доста над 3%. Това означава, че от началото на юни ще сме под регулярен мониторинг и ограничителни мерки, възможни са и санкции.

Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание, което днес по изключение е в петък заради посещението на министър-председателя в Париж и Брюксел. Оттам е разбрал и за предстоящия да излезе на 3 юни доклад на ЕК.

Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, а не както лъжеха, за да влезем в еврозоната. Тази се очаква да е още по-голям, така че балонът се спука, предупреди Радев.

Той критикува предишните управляващи, че се учели за финансисти на наш гръб, правели манипулации, вземали в аванс данъци, декапитализирали държавни дружества, надули разходите с обществени поръчки с високи цени и грабели. Ние ще търсим отговорност за кражбите, категоричен беше Радев.

Правителството ще се съгласи американските самолети да останат в България до края на юни, но не по-дълго, тъй като нямаме отговор относно отпадането на визите, заяви още премиерът. "Разбирам, че това са сложни административни процедури и има нужда от време, но ние имаме свои приоритети и не можем да се съгласим с дълъг престой на самолетите. Ще одобрим да останат до края на юни, за да могат съюзниците ни да препланират действията си", обясни Радев

Мониторинг за бюджета е лошата новина, но от срещата с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен има и добри.

Първата е отблокираните 370 млн. евро от ПВУ заради работата по Закона за антикорупционната комисия. Те ни се дават дори в аванс заради доверието в нас и експедитивните действия, подчерта Радев.

Втората добра новина е, че Мини "Марица изток" и ТЕЦ 2 ще функционират до 2028 г., като сме убедили комисията в защита на интересите на нашите миньори.

Защитили сме интересите и на българските общини, като сме договорили реформата във водния сектор, която също се изисква по плана. Но трябва много усилена работа до края на август и без ваканция за Министерския съвет, предупреди Радев.

Освен това след дълги години на блокаж ЕК е готова да даде екологична оценка за язовир Яденица. Това отваря пътя за 50% поне европейско участие за ПАВЕЦ Чаира.

По плана за справедлив преход могат да бъдат привлечени огромни средства за въглищните региони - ЕК е готова да отпусне средства. Затова каня кметовете на Стара загора, Перник и Кюстендил да чуя идеите им за индустриални зони, нови проекти и работни места.

Лично с Урсула фон дер Лайен договорихме, че ако представим по-смели проекти по трансграничната свързаност с Гърция и Румъния, тя ще намери средства, разказа още премиерът.

В началото на заседанието Радев поздрави 17-годишния Никола Веселинов от СМГ, който спечели първо място в категория „Математика" и престижната награда за млад учен на Regeneron ISEF - най-големият световен научен конкурс за гимназисти в САЩ.