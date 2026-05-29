Правителството отпушва строежа на Южната дъга на околовръстното на София

Правителството отпушва строежа на Южната дъга на околовръстния път на София. Министерството на околната среда е направило екологична оценка, която досега липсваше.

Това съобщи министърът на околната среда Росица Карамфилова след заседанието на правителството. Тя припомни, че години наред не е имало напредък по проекта. Откакто е стартирал са изтекли много екологични процедури.

Софийският околовръстен път ни беше обещан преди 15 г. - 8 км от него.. Това е по половин километър проектиране на година. По време на служебния ни кабинет одобрих подробен устройствен план, оттогава нищо не е направено. Ударно ще се работи за завършване на цялостното трасе, обеща и регионалният министър Иван Шишков.

Когато намерихме терена за детската болница, много хора казваха, че няма достъп до него. Има предвиден достъп, нямаше държава. Сега ще има държава и достъп, категоричен беше той.

Шишков не уточни колко ще струва проектът, тъй като все още няма готов проект. Миналата година се заговори за цена от 2 млрд. лева, което е 250 млн. лева на километър. Според него вариантът за преминаването на бул. "Цар Борис III" с тунел и ляв завой