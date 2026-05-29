Евростат: България с най-малък спад в ЕС на енергийно потребление в промишлеността

На 8835 петаджаула (PJ ) е възлизало енергийното потребление на промишлеността в Европейския съюз през 2024 г., като е намаляло с 8,1 на сто спрямо нивата от 2014 г., според най-новата публикация на Евростат, публикувана днес на страницата на статистическата агенция.

В България потреблението на енергия от промишлените предприятия също е намаляло – от 109,59 петаджаула през 2014 г. до 108,64 петаджаула – с 0,95 петаджаула или 0,9 на сто.

За същия период в ЕС най-голямо намаление на използваната енергия, представена в номинална стойност, е регистрирано в Германия (-308 петаджаула), Франция (-187 петаджаула) и Румъния (-57 петаджаула), докато с най-големи увеличения са били Унгария (18,9 петаджаула), Швеция (16,4 петаджаула) и Полша (15,9 петаджаула).

От 2014 до 2024 г. 10 страни от ЕС са отбелязали ръст на използването на енергия от промишлеността, а останалите 17 – намаление.

България е отбелязала най-малко намаление в абсолютна стойност на енергийното потребление в промишлеността сред страните от ЕС за 10-годишния период до 2024 г., сочи справка на БТА.

По-голямата част от енергията, консумирана от европейската промишленост през 2024 г., е представлявала електроенергия (2945 петаджаула или дял от 33,3 на сто) и природен газ (2817 петаджаула или 31,9 на сто).

Възобновяемите енергийни източници и биогоривата са били третият по големина източник на енергия за промишлеността (999 петаджаула или 11,3 на сто), изпреварвайки петрола и петролните продукти (922 петаджаула или 10,4 на сто).

Останалата енергия, потребявана от промишлеността, е била генерирана от твърди изкопаеми горива (484 петаджаула или 5,5 на сто), топлоенергията (483 петаджаула или 5,5 на сто) и невъзобновяеми отпадъци (186 петаджаула или 2,1 на сто).

В сравнение с 2014 г. се отчита спад в потреблението на повечето енергийни продукти. Най-големите относителни намаления са при твърдите изкопаеми горива (-34,8 на сто) и топлоенергията (-23,7 на сто).

Нараснало е потреблението на невъзобновяеми отпадъци (32,1 на сто) и възобновяеми енергийни източници и биогорива (24,3 на сто).

Нарастващо енергийно потребление в хранителната промишленост

Консумацията на енергия за производство на храни, напитки и тютюневи изделия се е увеличило до 1134 петаджаула през 2024 г., което отговаря на дял от 12,8 на сто от общото енергийно потребление в промишления сектор. В противовес на общата тенденция в промишлеността, енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост се е увеличило с 4,7 на сто в сравнение с 2014 г.

По-голямата част от енергията в ЕС, използвана в сектора на храните, напитките и тютюневите изделия, е генерирана от природния газ (525 петаджаула или 46,3 на сто) и електроенергияга (401 петаджаула или 35,3 на сто).

По-малкът принос е имала енергията от възобновяеми източници и биогорива (68 петаджаула или 6, на сто), петрола и петролните продукти (60 петаджаула или 5,3 на сто), топлоенергията (47 петаджаула или 4,2 на сто), твърдите изкопаеми горива (32 петаджаула или 2,8 на сто) и невъзобновяемите отпадъци (1 петаджаула или 0,1 на сто).

При използването на енергия за производство на храни, напитки и тютюневи изделия най-голямо относително увеличение е регистрирано при възобновяемите източници и биогоривата (68,4 на сто) и невъзобновяемите отпадъци (47,4 на сто). Увеличения обаче са отбелязани и при използването на електроенергия (8,1 на сто) и природен газ (5 на сто). За сметка на това използването на твърди изкопаеми горива е намаляло с 36,4 на сто.