Кражбите с взлом са намалели през 2025 г.

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

С 2.19% по-скъп ток за бизнеса утре

Сметките за ток за бизнеса ще набъбван с над 2 на сто утре Снимка: СНИМКА: PIXABAY


При средна цена от 94,27 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 30 май.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 92,25 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 2,19 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 35,67 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 152,87 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 82 450,32 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 54,66 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 71,61 евро (без ДДС) за мегаватчас, посочва БТА.

