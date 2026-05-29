ЕЦБ: Войните в Украйна и Иран засилват опасенията от стагфлация в еврозоната

Геополитическите сътресения оказват все по-силно влияние върху инфлационните и икономическите очаквания на домакинствата в еврозоната, сочи анализ на Европейската централна банка, публикуван днес на страницата ѝ.

Автори на публикацията са Оливие Коибион, Димитрис Георгаракос, Юрий Городниченко, Джеф Кени, Юстус Майер и Трикси Пайран. Те анализират как потребителите в еврозоната реагират на войната в Иран през 2026 г. и сравняват тези реакции с периода след руската инвазия в Украйна през 2022 година.

Според анализа и двата конфликта са довели до рязко покачване на инфлационните очаквания и до влошаване на очакванията за икономически растеж, което засилва опасенията от стагфлация - комбинация от висока инфлация и по-слаб или нулев растеж.

Данните от проучването на ЕЦБ за потребителските очаквания сочат, че към края на март 2026 г., месец след началото на войната в Иран, домакинствата са повишили значително краткосрочните си инфлационни очаквания, докато перспективите за растеж са се влошили.

Авторите отбелязват, че настоящият шок идва в момент, когато домакинствата все още носят „белезите“ от високата инфлация след пандемията и от последиците от войната в Украйна. Според тях това прави потребителите по-чувствителни към нови геополитически сътресения и увеличава риска от по-трайно влошаване на икономическите нагласи, пише БТА.

„Повтарящите се геополитически шокове засилват страховете от стагфлация, като краткосрочните очаквания са особено чувствителни“, се посочва в анализа.

Изследването отчита, че вниманието на потребителите към инфлацията остава необичайно високо, въпреки че реалната инфлация в еврозоната се е забавила спрямо пиковите нива от 2022 и 2023 година. След началото на войната в Иран домакинствата отново са започнали да следят по-внимателно цените и икономическите новини.

Според икономистите на ЕЦБ съществува риск потребителите да продължат да пренасят краткосрочните си инфлационни очаквания към по-дългосрочните си прогнози, особено ако конфликтът и несигурността около енергийните доставки се задълбочат.

В публикацията се подчертава и значението на доверието в Европейската централна банка. Данните показват, че потребителите с по-високо доверие в ЕЦБ са коригирали инфлационните си очаквания в по-малка степен след геополитическите сътресения.

Авторите отбелязват, че комуникацията и надеждността на централната банка остават ключови за стабилизирането на инфлационните очаквания в условията на повишена геополитическа и икономическа несигурност.

Според анализа настоящата среда, в която домакинствата следят по-внимателно икономическите новини и инфлацията, дава възможност на централните банки по-ефективно да комуникират политиките си и да ограничават риска от трайно разколебаване на инфлационните очаквания.