Фантастично е да е лесно!

Пореден труден ден? Дълъг списък със задачи, а времето не стига. А мисълта за часове вкъщи за подготовка на поредната вечеря звучи стряскащо. В супермаркети „Фантастико“ вече можете да откриете различни видове супи и готови ястия, произведени от професионалистите на „Лесно фуудс“, които могат да ви отменят в кухнята. С тях няма нужда да чакате и да сготвите и за броени минути могат да се превърнат в чудесна вечеря или обяд. Така хем е лесно, хем е вкусно.

„Продуктите на „Лесно фуудс“ са перфектната идея, когато търсите бързо и вкусно решение за обяд или вечеря. За броени минути са готови за консумация. Още в първите дни след като продуктите влязоха на щандовете на „Фантастико“, интересът към тях от нашите клиенти е голям и затова продължаваме да разнообразяваме и обогатяваме асортимента с нови предложения от този партньор“, казва Ваня Вакареева, продуктов мениджър във „Фантастико груп“.

В асортимента на „Лесно фуудс“ във „Фантастико“ влизат от вкусни супи до готови ястия, които могат да ви отменят в готвенето. На щандовете в българската верига можете да откриете супи от броколи, от зеленчуци с чедър, от червена леща, както и вечните класики – пилешка супа и супа топчета. Има и готови ястия – ризото с манатарки, пилешки кебап с ориз и свински кебап с картофено пюре. „Преди години готовата храна беше решение „когато няма време“. Днес тя все повече се превръща в осъзнат избор — когато човек иска удобство, но отказва да прави компромис с вкуса“, казва Ния Попова, директор на „Лесно Фуудс”.

Българската компания има над 20 години опит в производството на охладени и замразени готови храни, супи, сосове, гарнитури и кулинарни заготовки. В портфолиото ѝ влизат разнообразни крем супи, традиционни супи, готови ястия, сосове и продукти за бързо и лесно приготвяне. „Днес потребителят търси не просто бързо решение, а спокойствие - да отвори продукт, на който има доверие. Това доверие се гради с години и се губи с една лъжица. Знаем го много добре - затова никога не сме спирали да бъдем взискателни към себе си“, допълва Ния Попова.

Качествените суровини, правилната термична обработка и стриктният контрол на температурата във всеки етап от процеса са част от тайната при приготвянето на охладените храни, издават от екипа на „Лесно фуудс“. Компанията работи с технологии за бързо охлаждане и контролирано съхранение, които позволяват храната да запази максимално добре вкуса, текстурата и качествата си без необходимост от агресивна обработка. А рецептите са разработени така, че продуктите да останат балансирани и след затопляне.

„Ние не произвеждаме просто „готова храна“. Опитваме се да създаваме продукти, които човек би избрал дори ако има време да готви“, разказва Ния Попова. И отчита все по-голям интерес към продукти с познати рецепти и свеж вкус. „Категорията на готовите и полуготовите охладени храни расте устойчиво през последните години. Причината е ясна — хората имат все по-малко време, но същевременно стават все по-взискателни към качеството на храната.Съвременният потребител търси баланс между удобство, вкус и сигурност. Той иска храната да бъде бърза за приготвяне, но и да изглежда и да се усеща като истинска храна, а не като компромис. Най-големият комплимент за нас е, когато клиент каже: „Това има вкус на нещо, което бих си сготвил вкъщи“, добавят от екипа на „Лесно фуудс“.

Бързо през годините асортиментът им се увеличава, а благодарение на супермаркети „Фантастико“ продуктите им достигат до все повече клиенти. „Доброто партньорство в ритейла не е просто място на рафта. То е възможност един бранд да стигне до доверието на хората. Партньорството с „Фантастико“ е изключително важно за развитието на категорията, защото дава възможност качествени български продукти да достигат до по-широк кръг потребители“, казва Ния Попова.

Така мисията да сготвите нещо вкусно за броени минути, без да прекарвате, часове в кухнята, се оказва възможна. И предложенията за обяд или вечеря на „Лесно фуудс“ във „Фантастико“ ще се превърнат в перфектното решение да преборите глада в забързаното ежедневие.

