"Булгаргаз" търси танкер за терминала край Александруполис

„Булгаргаз“ ЕАД обявява нов търг за доставка на 1 товар втечнен природен газ (1 000 000 мегаватчаса) на терминала край Александруполис, Гърция. Товарът е планиран още през септември 2025 г., съобщиха от дружеството.

Предвижда се количеството да бъде нагнетено в подземното хранилище „Чирен“ с цел обезпечаване на потреблението през зимния период 2026-2027 година.

Съгласно условията на тръжната процедура доставката ще бъде извършена в началото на юли 2026 година.

За участие в тръжната процедура са поканени общо 40 международни компании (търговци и производители на втечнен природен газ), които са заявили интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството, и успешно са преминали процедурата по одобрение на „Булгаргаз“.

Получените оферти ще бъдат оценявани съгласно Методика с критерии най-ниска доставна цена, срок и начин на плащане.

В края на април държавното дружество „Булгаргаз“ откри тръжна процедура за доставка на 1 товар втечнен природен газ (1 000 000 мегаватчаса) на терминал в Турция, с цел осигуряване на необходимите количества природен газ за българските потребители през предстоящия летен сезон.