Търговският дефицит на САЩ се свива благодарение на ръста на износа

Търговският дефицит на САЩ при стоките се е свил през април, след като ръстът на износа е изпреварил увеличението на вноса, сочат данни на Бюрото за преброяване на населението към Министерството на търговията на САЩ, цитирани от Ройтерс.

Дефицитът в търговията със стоки е намалял с 3,4 на сто до 82,4 милиарда долара през април. Анкетираните от Ройтерс икономисти очакваха дефицитът да достигне 86,5 милиарда долара.

Износът на стоки е нараснал с 8,5 милиарда долара до 219,7 милиарда долара, докато вносът се е увеличил с 5,6 милиарда долара до 302,1 милиарда долара.

Според анализатори ако тенденцията се запази и през следващите месеци, външната търговия може да окаже положителен принос за икономическия растеж на САЩ през второто тримесечие.

През първото тримесечие търговският дефицит е намалил брутния вътрешен продукт на САЩ с 1,25 процентни пункта. Американската икономика е нараснала с 1,6 на сто на годишна база през периода януари – март, след ръст от 0,5 на сто през предходното тримесечие.

В същото време икономиката на Канада е отбелязала спад през тримесечието януари - март т.г. на усреднена годишна база. Това е второ поредно тримесечие, в което показателят се свива, като по този начин според някои канадската икономика сигнализира, че навлиза в техническа рецесия, предаде Ройтерс.

Брутният вътрешен продукт е спаднал с 0,1 на сто на усреднена годишна база през първото тримесечие в сравнение с предходния тримесечен период, съобщи днес Статистическата служба на Канада.

През октомври - декември 2025 г., отнесено към предишното тримесечие, икономиката на Канада отслабна с 1 на сто, според ревизирани данни.

Анализатори, анкетирани от Ройтерс и Канадската централна банка, прогнозираха тримесечен растеж за първото тримесечие от 1,5 на сто на усреднена годишна база.

Канадската статистика представя данни за БВП на усреднена годишна база - метод, който отразява каква би била икономическата продукция, ако краткосрочните икономически данни бъдат екстраполирани за цялата година.

Без да бъде използван този похват обаче, данните сочат, че икономиката на Канада е запазила обема си от четвъртото тримесечие на миналата година и в началото на 2025 г., като е записала нулев растеж след 0,2-процентов спад.

Последните пъти, когато канадската икономика е изпадала в техническа рецесия, представляваща по дефиниция две последователни тримесечия на спад, са били през 2020 г., в началото на пандемията от КОВИД-19, и през 2015 г., уточнява статистическата служба.

Икономиката на Канада до голяма степен остава устойчива на търговската несигурност и въздействието на повишените американски мита в продължение на повече от година. Вторичните ефекти от митата обаче подкопаха инвестициите, наемането на работна ръка, разходите и доведе до повишаване на потребителските цени в страната, припомня Ройтерс.

Канадската централна банка предвижда растежът тази година да се забави до 1,2 на сто спрямо 1,7 на сто през миналата година. Очаква се банката да актуализира прогнозите си през юли.

След публикуването на данните канадският долар отслабна се търгува с понижение от 0,28 на сто спрямо американската валута, като един щатски долар се разменя за 1,3819 канадски долара.

Доходността на двугодишните канадски държавни облигации отбеляза понижение с 7,7 базисни пункта до 2,430 на сто.