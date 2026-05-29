6-те най-големи икономики в ЕС се разбраха за общ надзор върху капиталовите пазари

Министрите на финансите на шестте най-големи икономики в Европейския съюз са постигнали обща позиция в подкрепа на предложението на Европейската комисия за създаване на общ европейски надзор върху капиталовите пазари. Това съобщи германското Miнистерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

Инициативата е част от усилията на ЕС за по-добра интеграция на капиталовите пазари и за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика на фона на слабия растеж и засилената конкуренция от страна на САЩ и Китай.

Според договореното между страните надзорът върху значими пазарни инфраструктури постепенно ще бъде прехвърлен към базирания в Париж Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

В срещата, проведена в Берлин, са участвали финансовите министри на Германия, Франция, Италия, Полша, Испания и Нидерландия.

„Фактът, че шестте най-големи икономики в ЕС са готови да оставят националните си интереси на заден план и да действат заедно, е важен сигнал за целия Европейски съюз", заяви германският финансов министър Ларс Клингбайл.

По-строг и централизиран европейски надзор

Европейската комисия представи плана си за по-тясна интеграция на капиталовите пазари през декември миналата година. Той предвижда по-централизиран и по-строг надзор върху финансовите пазари в ЕС.

Според документа, с който Ройтерс се е запознал, финансовите министри са се договорили управленската структура на Европейския орган за ценни книжа и пазари да бъде изградена така, че да отчита експертизата, надзорния опит, спецификите на пазарите и географския баланс между държавите членки. Те подчертават още, че разходите трябва да останат ограничени, а отчетността да бъде гарантирана.

От документа става ясно още, че германските търговски платформи в настоящия им мащаб няма да попаднат под задължителен европейски надзор.

Предложението трябва да бъде одобрено и от останалите 21 държави членки на ЕС. Германският финансов министър изрази очакване пакетът да бъде приет до края на годината, съобщи БТА.

Шестте държави са се договорили и да подкрепят разширяване на правомощията на европейските надзорни органи в сферата на криптоактивите, както и намаляване на пречките пред трансграничните инвестиционни фондове с цел улесняване на достъпа на компаниите до финансиран