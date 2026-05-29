Първите две мотриси на "Алстом" вече са в България (Видео)

Марияна Бойкова

Два от влаковете на "Алстом" вече са в България. Снимка: trinmo.org.

Първите две мотриси на "Алстом" вече са в България. Това потвърдиха след запитване на "24 часа" от министерството на транспорта. За пътуването им към Пловдив съобщиха във фейсбук профила от  trinmo.org, които публикуваха и снимка на един от влаковете. 

В средите на железницата се знаеше, че двете мотриси пътуват към България, от този профил дори публикуваха видео, от което се вижда, че те не са на собствен ход.

12 от 35-е мотриси, за чието производство френската компания спечели конкурса, трябва да бъдат произведени до 31 август, когато е крайният срок по плана за възстановяване. За тях премиерът Румен Радев разговаря и с президента на Франция Макрон.  Другите 23  се финансират от  Социалния план за климата, така че за тях има повече време.  

Мотрисата, която беше наречена "Дарт Вейдър"
Една от произведените мотриси  беше на тестови пътувания по българската жп мрежа през септември миналата година  и стана известна като "Дарт Вейдър", тъй като беше в черно. 

Сега влаковете са в синьо, бяло и електриково и подобно на влаковете на "Шкода" са брандирани с надписи "Министерство на транспорта", БДЖ и  "Финансирани от ЕС".

Жп експерти коментират, че влаковете вече са в Пловдив, тъй като "Алстом" са наели депо там, докато тяхното, което е в Световрачене, стане готово, за което трябвало време. Казват още, че наемат и кадри за обслужване на влаковете. 

