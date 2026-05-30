Колебанието на цените на основните зърнени стоки по световните борси продължава

Търговията със стоки тази седмица беше повлияна от по-слабия енергиен комплекс, продължаващия натиск върху ключовите пазари на зърно, слабостта на захарта, свързана с очакванията за изобилие от предлагане, и по-устойчивия тон при металите. Основната тема на международния пазар беше, че облекчаването на геополитическия риск при петрола намали част от рисковата премия при енергетиката, а също така отслаби подкрепата за селскостопанските стоки, свързана с търсенето на биогорива и по-широките макроикономически настроения. Това отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ) в седмичния си анализ, съобщи БТА.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската борса се търгуваха около 228-237 долара за тон, а тези на борсата „Юронекст“ (Euronext) в Европа – между 244 и 250 долара за тон.

По-ниските цени на суровия петрол оказаха пряк натиск върху царевицата чрез обвързването ѝ с биогоривата, тъй като царевицата става по-конкурентна като добавка към горивото, когато цените на петрола се покачват. Международните конфликти поддържат енергийните пазари като цяло високи, подкрепяйки търсенето на биогорива. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха в диапазона 178-182 долара за тон, а тези на „Юронекст“ – между 250 и 256 долара за тон.

Цената на лондонската бяла захар падна до петседмично дъно тази седмица, понижавайки се заедно с тази на суровата захар в Ню Йорк. Захарта остава уязвима към предизвикани от метеорологичните условия шокове в предлагането, въпреки настоящата ценова слабост. Рискът от краткосрочно свиване предполага потенциал за бързи обрати. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 307-320 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон - около 425-437 долара за тон.

На Софийската стокова борса в края на май остават офертите за търсене на фуражна пшеница на 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. През последните две седмици бяха сключени сделки за различни видове консервирани храни, както и за минерална вода в бутилки. Остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ миналата седмица имаше сделки за дърва за огрев, за трупи за бичене бял бор и за дизелово гориво Б6. Тази седмица се продадоха дизелово гориво Б6 на 1425 евро за хиляда литра, както и дизелово гориво Б6 с добавка на 1533,33 евро за хиляда литра.