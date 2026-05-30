Георги Клисурски: България няма свръхдефицит, може да се избегне наказателна процедура

България не е в процедура по свръхдефицит и все още разполага с всички инструменти да избегне подобен сценарий. Това заяви бившият служебен финансов министър Георги Клисурски в интервю пред бТВ.

По думите му официално потвърденият от Евростат дефицит за 2024 г. е 3%, което позволява на страната да изпълни един от основните критерии за членство в еврозоната.

„За 2025 г. дефицитът е 3,5%, но ако се приложи изключението за разходите за отбрана, България отново ще се вмести в допустимите 3%", обясни Клисурски.

Прогнозите за 2026 и 2027 г. будят тревога

Според него опасенията на Европейската комисия са свързани не с настоящата година, а с прогнозите за 2026 и 2027 г.

„Комисията прогнозира дефицит от около 4% и през двете години, ако не бъдат предприети мерки и се запази сегашната политика", каза Клисурски.

Той подчерта, че тези прогнози не са базирани на бъдещ бюджет, а на предположението, че няма да има промени във фискалната политика.

„Правителството има всички инструменти да направи бюджет, с който тази процедура изобщо да не започне", допълни той.

„Данните не са манипулирани"

Бившият финансов министър коментира и критиките на премиера Румен Радев, който обвини предишните управления във финансови манипулации и оставено тежко наследство.

„Не е коректно да се внушава, че данните за дефицита са манипулирани. Те са проверени и верифицирани от Евростат и Европейската комисия", заяви Клисурски.

По думите му подобни твърдения подкопават доверието както към българските институции, така и към европейските партньори на страната.

Над 6,8 млрд. евро във фискалния резерв

Клисурски посочи, че към края на април държавата разполага с над 6,8 млрд. евро във фискалния резерв.

Той призна, че текущият дефицит е по-висок от този през предходни години, но според него остава напълно управляем.

„Приходите се увеличават с близо 3 млрд. лева спрямо същия период на миналата година. Натискът идва основно от по-високите разходи за персонал и инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост", обясни той.

За София: До година няма да има недостиг на места в първа градинска група

В качеството си на заместник-кмет по финансите на Столичната община Клисурски коментира и ситуацията в София.

По думите му през следващата година се очаква да бъде преодолян недостигът на места за първа градинска група в детските градини.

„Тази година недостигът е около 300 места за тригодишните деца. С новите детски градини, които се строят, догодина този проблем трябва да бъде решен", каза той.

По-сериозен остава проблемът с детските ясли, където недостигът е около 5000 места.

Според Клисурски една от основните причини е липсата на медицински сестри.

„Дори да построим още ясли, няма достатъчно персонал, който да работи в тях. Това е национален проблем, свързан и с ниското заплащане в сектора", коментира той.

За раздялата с „Продължаваме промяната"

Георги Клисурски заяви още, че не съжалява за решението си да напусне „Продължаваме промяната".

„Не съжалявам. Споделих своите критики и мотиви пред ръководството на партията. Разделихме се с уважение", каза той.

По думите му остава готов да работи с представители на демократичната общност по теми като икономическото развитие на страната и реформите в съдебната система.