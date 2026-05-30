„ОупънЕйАй“ е провела разговори със "Ситигруп" и "Джей Пи Морган Чейс" за съдействие в процеса по излизане на борсата

Компанията за разработка и продукти в сферата на изкуствения интелект „ОупънЕйАй“ (OpenAI) е провела разговори с „Ситигруп“ (Citigroup Inc.) и „Джей Пи Морган Чейс“ (JPMorgan Chase & Co.) относно участие в подготовката на предстоящото си първично публично предлагане на акции (IPO/ППП), съобщи Блумбърг, позовавайки се на източници, запознати с въпроса, информира БТА.

Според източниците двете банки може да се присъединят към „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs Group Inc.) и „Морган Стенли“ (Morgan Stanley), които вече участват в подготовката на листването. Разработчикът на „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT) се очаква да подаде поверителна документация за ППП в рамките на следващите седмици, а предлагането може да бъде осъществено по-късно през годината.

Източниците отбелязват, че разговорите със „Ситигруп“ и „Джей Пи Морган Чейс“ може да не доведат до включването им в консорциума от банки по сделката. Очаква се и други инвестиционни банки да участват в подготовката на листването.

Първичното публично предлагане на „ОупънЕйАй“ би последвало очакваното листване на „СпейсЕкс“ (SpaceX), компанията на Илон Мъск, което според публикацията може да достигне стойност от 75 млрд. долара и да се превърне в едно от най-големите в историята.

Очаква се предлагането на „ОупънЕйАй“ да предшества това на конкурентната компания за изкуствен интелект „Антропик“ (Anthropic PBC), която също се подготвя за излизане на борсата по-късно през тази или в началото на следващата година.