Икономиката на ОАЕ нараства с 6,2% през 2025 г.

Реалният брутен вътрешен продукт на Обединените арабски емирства е нараснал с 6,2 на сто през 2025 г. спрямо предходната година и е достигнал 1,9 трилиона дирхама (517,34 млрд. долара), съобщи държавната информационна агенция, позовавайки се на данни на службата за конкурентоспособност и статистика, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Реалният БВП извън петролния сектор е нараснал с 6,8 на сто до 1,5 трилиона дирхама (408,43 млрд. долара), се посочва в съобщението.

Най-бързо растящият сектор е строителството с увеличение от 11,1 на сто. Следват финансовите и застрахователните услуги с ръст от 10,4 на сто, секторът на недвижимите имоти със 7,9 на сто и транспортът и складирането със 7,8 на сто.

Най-голям принос към БВП извън петролния сектор имат търговията с дял от 16,9 на сто, финансовите и застрахователните услуги с 13,2 на сто, строителството с 12,9 на сто и преработващата промишленост с 12,8 на сто.

Министърът на икономиката на Обединените арабски емирства Абдула бин Тук ал Марри заяви, че националната икономика продължава да отчита изключително силни резултати.

По думите му постигнатите показатели отразяват успеха на икономическата визия на страната за изграждане на по-диверсифициран, устойчив и конкурентоспособен модел на развитие, подкрепен от ускорения растеж на непетролния сектор.