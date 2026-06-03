Как Китай откри енергиен потенциал сред пясъците на Гоби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският град Дунхуан е известен по света със своето културно наследство, но градът все по-често привлича внимание и с развитието на възобновяемата енергия. Соларната кула на компанията Shouhang използва повече от 12 000 огледала, които концентрират слънчевата светлина към централен приемник на височина около 260 метра Снимка: Мария Нишанджиева

В региона се намира един от най-големите проекти за концентрирана слънчева енергия в Китай. Соларната кула на компанията Shouhang използва повече от 12 000 огледала, които концентрират слънчевата светлина към централен приемник на височина около 260 метра.

Получената топлина се съхранява в разтопени соли, което позволява производството на електроенергия дори след залез слънце. Снимка: Мария Нишанджиева

Проектът е пример за амбицията на Китай да съчетава икономическото развитие с прехода към нисковъглеродна икономика. В регион, известен предимно с пустинни пейзажи и исторически паметници, възобновяемата енергия се превръща в нов двигател на растежа.

Соларният комплекс е разположен в покрайнините на пустинята Гоби. Съоръжението използва технология за концентрирана слънчева енергия (Concentrated Solar Power – CSP), която се различава от традиционните фотоволтаични панели.

Хиляди подвижни огледала, наречени хелиостати, следват движението на слънцето и отразяват светлината към приемник на върха на кула с височина над 260 метра. Там температурата достига стотици градуси, а произведената топлина се съхранява в специални резервоари с разтопени соли. Снимка: Мария Нишанджиева

Основното предимство на тази технология е, че електроенергия може да се произвежда и след залез слънце. Докато стандартните соларни паркове зависят изцяло от моментното слънчево греене, системата на Shouhang разполага с енергиен резерв, който позволява по-стабилно електроснабдяване.

Изборът на Дунхуан не е случаен. Районът има над 300 слънчеви дни годишно и огромни свободни площи, което го превръща в идеално място за подобни проекти. В последните години китайските власти насърчават развитието на възобновяемата енергия именно в западните части на страната, където природните условия са особено благоприятни.

Проектът на Shouhang показва как дори едни от най-суровите природни райони могат да се превърнат в двигател на технологичното развитие.