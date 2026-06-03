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Как Китай откри енергиен потенциал сред пясъците на Гоби

Мария Нишанджиева

2004
Снимка: Мария Нишанджиева

Китайският град Дунхуан е известен по света със своето културно наследство, но градът все по-често привлича внимание и с развитието на възобновяемата енергия. 

Соларната кула на компанията Shouhang използва повече от 12 000 огледала, които концентрират слънчевата светлина към централен приемник на височина около 260 метра
Соларната кула на компанията Shouhang използва повече от 12 000 огледала, които концентрират слънчевата светлина към централен приемник на височина около 260 метра Снимка: Мария Нишанджиева

В региона се намира един от най-големите проекти за концентрирана слънчева енергия в Китай. Соларната кула на компанията Shouhang използва повече от 12 000 огледала, които концентрират слънчевата светлина към централен приемник на височина около 260 метра.

Получената топлина се съхранява в разтопени соли, което позволява производството на електроенергия дори след залез слънце.

Снимка: Мария Нишанджиева

Проектът е пример за амбицията на Китай да съчетава икономическото развитие с прехода към нисковъглеродна икономика. В регион, известен предимно с пустинни пейзажи и исторически паметници, възобновяемата енергия се превръща в нов двигател на растежа.

Соларният комплекс е разположен в покрайнините на пустинята Гоби. Съоръжението използва технология за концентрирана слънчева енергия (Concentrated Solar Power – CSP), която се различава от традиционните фотоволтаични панели.

Хиляди подвижни огледала, наречени хелиостати, следват движението на слънцето и отразяват светлината към приемник на върха на кула с височина над 260 метра. Там температурата достига стотици градуси, а произведената топлина се съхранява в специални резервоари с разтопени соли.

Снимка: Мария Нишанджиева

Основното предимство на тази технология е, че електроенергия може да се произвежда и след залез слънце. Докато стандартните соларни паркове зависят изцяло от моментното слънчево греене, системата на Shouhang разполага с енергиен резерв, който позволява по-стабилно електроснабдяване.

Изборът на Дунхуан не е случаен. Районът има над 300 слънчеви дни годишно и огромни свободни площи, което го превръща в идеално място за подобни проекти. В последните години китайските власти насърчават развитието на възобновяемата енергия именно в западните части на страната, където природните условия са особено благоприятни.

Проектът на Shouhang показва как дори едни от най-суровите природни райони могат да се превърнат в двигател на технологичното развитие.

Соларната кула на компанията Shouhang използва повече от 12 000 огледала, които концентрират слънчевата светлина към централен приемник на височина около 260 метра
Лио Фугуо - генерален мениджър на компанията
Соларната кула на компанията Shouhang използва повече от 12 000 огледала, които концентрират слънчевата светлина към централен приемник на височина около 260 метра
Лио Фугуо - генерален мениджър на компанията
Соларната кула на компанията Shouhang използва повече от 12 000 огледала, които концентрират слънчевата светлина към централен приемник на височина около 260 метра
Лио Фугуо - генерален мениджър на компанията

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