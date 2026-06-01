Заводът на Ford ще произвежда в Европа най-продаваната кола в Китай

Георги Луканов

[email protected]

Електрическият модел Geely EX2. Снимка: Geely

Ford ще се опита отново да стане фактор в Европа с предлагането на достъпни електромобили чрез партньорство с китайския лидер Geely. В завода на Ford в Алмусафес, Валенсия, ще започне мащабно производство на малкия електрически хетчбек Geely Е2, който постигна феноменален успех на китайския пазар. 

За европейския пазар моделът ще пристигне в силно актуализирана версия, оборудвана с последно поколение батерии с по-дълъг пробег, модерно задно предаване и високотехнологичната инфоразвлекателна система Flyme Auto. С по-голямата батерия (40,1 kWh),  колата която осигурява реален пробег от около 350 км по европейския стандарт WLTP.

Докато в Китай базовата версия се продава на нива около 8000 евро, европейската спецификация ще струва между 20 000 и 25 000 евро заради по-строгите стандарти за безопасност и богатото оборудване. Чрез сглобяването на модела директно в Испания, Geely заобикаля тежките наказателни мита, които Европейският съюз наложи върху вноса на готови електромобили от Китай. 

