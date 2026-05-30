Над 500 000 нощувки на българи в Германия през миналата година

Над половин милион нощувки са реализирали българските туристи в Германия през миналата година, сочат данните на Националният туристически борд на страната.

Данните показват спад от 0,5% на посещенията от български туристи, увеличава се делът на пътуванията с цел почивка – 57 %, а бизнес пътуванията заемат 19% дял.

Над 70% от българите са останали в страната за повече от четири нощувки, докато около една трета са били на кратки посещения между един и три дни, съобщи Криситян Салай - регионален мениджър на Националния туристически борд на Германия, цитиран от БНР. Средният разход на българските туристи достига 905 евро на пътуване, а най-предпочитаните региони остават Бавария, Баден-Вюртемберг и Хесен.

За увеличението на интереса допринасят и по-добрите въздушни връзки между България и Германия. Близо2/3 от пътуванията са осъществени със самолет, малко под 1/3 с автомобил, а едва 8% с автобус.

Германия продължава да бъде сред най-предпочитаните туристически дестинации в Европа. През 2025 г. страната е посетена от близо 55,8 милиона европейци. Има спад от 2% спрямо предходната година, но Германия запазва второто си място след Испания и остава пред Франция в класацията на най-търсените европейски дестинации.