Бързото хранене във Франция печели все повече клиенти, но не измества традиционната кухня

Във Франция - известна със своето гастрономическо наследство и заведенията за хранене със звезди „Мишлен", бързото хранене продължава да се разраства и все повече поставя под натиск традиционните ресторанти, без обаче да ги изтласква напълно от пазара, пише Франс прес.

Председателят на Френската асоциация на майсторите ресторантьори (Association Française des Maîtres Restaurateurs - AFMR) Ален Фонтен предупреди по-рано този месец за риск от „изчезване" на класическите ресторанти със сервиране на маса, за сметка на бързото хранене (фастфуд).

Според Франсоа Блуен, президент на консултантската компания „Фууд Сървис Вижън" (Food Service Vision), реалната картина е по-сложна. По думите му „новите пазарни възможности се концентрират основно в сектора на бързото хранене", като при традиционните ресторанти откриването на нови заведения едва компенсира затварянето на съществуващите обекти, докато секторът на бързото хранене отчита ръст от 6 до 7 на сто през 2025 година.

От своя страна представителите на сектора подчертават, че успехът се дължи на способността му да отговаря на новите потребителски навици, пише БТА.

„Ако сме толкова предпочитани, това е защото предлагаме решение, което отговаря на времето и бюджета на хората, но също така и на желанието им за удоволствие и добро изживяване", казва Естер Калонджи, генерален делегат на Националния синдикат за бързо хранене и кетъринг (SNARR - Syndicat National de l'Alimentation et de la Restauration Rapide), защитаващ интересите на сектора пред държавни институции и регулатори във Франция.

Освен бързината тя подчертава и предимства на бързото хранене като гъвкавост, достъпност, разнообразие на предлагането, както и „възможността да бъдем на разположение по всяко време на деня". На фона на продължаващата инфлация ценообразуването и съотношението цена-качество остават ключово предимство на заведенията за бързо хранене.

Средно потребителят във Франция плаща между 15 и 18 евро в заведение за бързо хранене, докато в ресторант със сервиране на маса сметката достига около 30 евро, посочва Бернар Бутбул, основател на „Жира Консей" (Gira Conseil) - един от основните източници на данни за цени и тенденции в сектора във Франция.

Ресторантьорството се сблъсква с рязко поскъпване на суровините - около 16 на сто между края на 2022 г. и края на 2025 година.

Докато традиционните ресторанти са прехвърлили голяма част от нарасналите разходи върху клиентите и са повишили цените средно с 31 на сто, бързото хранене е ограничило поскъпването до 5-10 на сто, като е поело част от натиска чрез намаляване на печалбите си.

Въпреки това, според представители на сектора, през последните месеци продажбите стават по-трудни заради по-слаба икономическа среда.

„От около десет месеца ситуацията е по-сложна, продажбите се забавят", казва пред АФП Малик Менсур, директор операции на веригата за бургери „Же Ла Дал" (G La Dalle), която разполага с около 100 ресторанта, предимно франчайз.

Въпреки натиска традиционната ресторантьорска индустрия също се адаптира чрез нови концепции - бистра, заведения на самообслужване, както и по-неформални предложения като плата и тапас.

Различните видове ресторанти всъщност не са преки конкуренти, тъй като отговарят на различни потребителски нужди, посочва пред АФП Франсоа Блуен.