Кирил Вътев: Производителите ни фалират, дори работейки с търговските вериги

„Вносни продукти, които влизат на по-висока цена, чрез по-ниски надценки на рафта са по-евтини, а българските, които са смачкани на по-ниска цена, влизат с огромни надценки и стават по-скъпи", това коментира бившият министър на земеделието Кирил Вътев пред NOVA. По думите му при тази ситуация пазарната логика се губи, а обикновеният потребител остава с впечатлението за печалбарство от страна на българските производители.

Повод за разговора бе предложеният законопроект за регулиране на пазара и позицията на 13 браншови съюза, които се обявиха срещу държавната намеса. Бившият министър изрази категорична убеденост, че писмото им не е колективно решение. „Някой да се изказва от името на всички, без изобщо да е разговарял с всички – това, за съжаление, е масова практика", посочи Вътев.

Той допълни, че авторът на този текст представлява интересите на мултинационални компании. „Тези мултинационали имат централни договори с централите на търговските вериги и техните условия са далеч по-различни от тези, които предоговарят дребните български производители", обясни експертът и подчерта, че двете страни изобщо не са в равнопоставено преговорно положение.

По думите му обсъжданият законопроект е заимстван в голяма степен от германското и френското законодателство, където има въведен законов таван на надценките до 35%. Бившият министър допълни, че не е нормално в една и съща продуктова група те да варират между 25% и 100%.

Според него е необходимо този проблем да бъде решен, но всичко зависи от това колко силно ще бъдат повлияни депутатите от лобитата. Той напомни, че големите вериги имат огромно и мощно лоби дори в Европейския парламент, като отбеляза, че „българските производители са детска градина пред тези играчи във Висшата лига".

Все пак Вътев отчете, че без търговските вериги, които вече доминират на българския пазар, родният бизнес няма къде да реализира стоката си. „Големият въпрос е, че фалират и работейки с веригите", обобщи той и предупреди, че присъствието на вносни продукти на пазара у нас расте именно за сметка на българските.