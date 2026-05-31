Чуждестранното търсене изстреля цените на ваканционните имоти в Гърция, българите сред най-активните купувачи на север

Пазарът на ваканционни имоти в Гърция продължава да бележи силен ръст, движен основно от засиленото търсене от чуждестранни купувачи. Сред най-активните инвеститори са и българите, които все по-често избират Северна Гърция за покупка на ваканционен дом или инвестиционен имот.

Според данни на компанията Elxis - At Home In Greece цените на ваканционните жилища са се повишили с 10,8% през първите четири месеца на 2026 г., като средната цена е достигнала 3398 евро на квадратен метър при 3067 евро година по-рано.

Най-сериозен ръст се отчита при новото строителство. Средната стойност на сделките с новопостроени ваканционни имоти вече надхвърля 507 000 евро, а цената на квадратен метър е нараснала до 4245 евро. Купувачите търсят модерни жилища с висока енергийна ефективност, басейни, просторни външни пространства и възможност за туристическо отдаване под наем.

При по-старите жилища се наблюдава различна тенденция. Макар цената на квадратен метър да се е увеличила с близо 9%, средната стойност на сделките е намаляла с 13,3%. Това показва, че купувачите все по-често се насочват към по-малки имоти, за да ограничат общия размер на инвестицията си.

Крит остава най-предпочитаната дестинация за чуждестранните инвеститори. Средната цена на ваканционните имоти на острова е достигнала 456 600 евро, което представлява увеличение от 3,3% спрямо същия период на миналата година. Най-голям интерес продължават да предизвикват вилите с морска панорама и възможност за туристическа експлоатация.

Според експертите се променя и профилът на купувача. Ако преди няколко години повечето сделки са били в диапазона между 300 000 и 350 000 евро, днес все повече инвеститори търсят имоти на стойност над 500 000 евро. Най-желани са новопостроените вили с частни басейни, просторни дворове и гледка към морето.

На този фон българите се утвърждават като едни от най-активните чуждестранни купувачи в Северна Гърция. Най-голям интерес се наблюдава към Халкидики, Кавала, Тасос, Аспровалта, Неа Врасна, Солун и Александруполис.

Брокери отчитат, че след отпадането на сухопътния граничен контрол интересът към гръцкия имотен пазар допълнително се е засилил. Все повече български семейства търсят жилища близо до морето както за лично ползване, така и с цел отдаване под наем през летния сезон.

Особено търсени остават апартаментите и къщите в Халкидики, където близостта до България и добрата инфраструктура правят района предпочитана дестинация за инвестиции. Засилва се интересът и към Солун, където купувачите търсят имоти с потенциал за доходност от наеми.

Според анализаторите Гърция остава конкурентоспособна спрямо други средиземноморски пазари, тъй като все още предлага новопостроени ваканционни жилища на цени, които трудно могат да бъдат намерени в редица западноевропейски държави. Именно това продължава да привлича както чуждестранни инвеститори, така и все повече български купувачи.