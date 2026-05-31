КМГ: Световното изложение за интелигентна индустрия в Тиендзин представи над 200 технологични иновации

На 30 и 31 май в Тиендзин се провежда Световното изложение за интелигентна индустрия 2026. В рамките на форума има специализирани изложби, състезания, бизнес срещи и интерактивни демонстрации, утвърждавайки форума като ключова платформа за партньорство и обмен на опит в сектора на високите технологии.

Експозицията е разделена на шест тематични зони, в които се представят 741 компании. Към обяд в събота основният изложбен център вече е посетен от над 182 000 души, съобщи Китайската медийна група.

В рамките на престижното събитие са представени повече от 200 технологични иновации в ключови сфери като интелигентно производство, икономика на ниска надморска височина и смарт устройства. Договорено е и стартирането на 85 ключови проекта, насочени основно към зелената енергия, високотехнологичното машиностроене и въплътения изкуствен интелект.