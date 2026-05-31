Украински милиардер поема контрола над гръцкия птицевъден гигант „Нициакос“

Бойка Атанасова, Атина

Украинският агрохранителен холдинг MHP, собственост на милиардера Юрий Косюк, придобива поетапно контролен пакет от една от най-големите гръцки компании в сектора на птицевъдството и хранителната промишленост „Нициакос". Сделката се определя като една от най-важните в гръцкия агробизнес през последните години и бележи началото на нов етап в развитието на историческата компания от Епир.

Новината бележи края на една цяла епоха за гръцкия семеен бизнес. Основана преди повече от половин век от Теодорос Нициакос в Янина, компанията се превърна в символ на развитието на птицевъдството в Гърция и в една от най-разпознаваемите марки в хранителната индустрия на страната.

Според договореностите придобиването ще се осъществи на три етапа през следващите години, като MHP първоначално ще достигне дял от 70%, а впоследствие ще има възможност да придобие и целия капитал на дружеството.

Зад инвестицията стои Юрий Косюк, един от най-богатите хора в Украйна и създател на MHP. Компанията е основана през 1998 г. и днес е най-големият производител на птиче месо в Европа. Холдингът има производствени бази в Украйна, Испания и Югоизточна Европа, над 39 000 служители и износ за повече от 80 държави по света.

През последните години Косюк следва агресивна стратегия за международно разширяване. След придобиването на словенската Perutnina Ptuj през 2019 г. и испанската UVESA през 2025 г., сега украинската група укрепва позициите си и на Балканите чрез навлизането си на гръцкия пазар.

В интервю за Forbes Украйна, Косюк заявява, че целта му е през следващото десетилетие пазарната стойност на MHP да надхвърли 10 милиарда долара, а повече от половината от бизнеса на компанията да се развива извън Украйна.

От ръководството на MHP подчертават, че „Нициакос" ще запази своята търговска марка, производствените си мощности и административния си център в Епир. Новият собственик планира да използва международната си мрежа и технологичен опит за модернизация на производството, разработване на нови продукти и разширяване на износа.

За гръцката компания сделката означава достъп до глобални пазари и сериозен инвестиционен ресурс, а за MHP, стратегическо присъствие в една от най-важните точки на Югоизточна Европа. Анализатори определят придобиването като ключов ход в изграждането на една от най-силните агрохранителни групи на континента.

