Гърция разкри нова схема за укриване на ДДС, 80% от нелегалните POS терминали са свързани с България

Гръцките данъчни власти обявиха тревога заради нова схема за укриване на данъци и ДДС чрез недекларирани POS терминали, свързани с банки и платежни институции в чужбина.

Според Независимия орган за публични приходи (AADE) става въпрос за технологично усъвършенстван модел на данъчни измами, който позволява на бизнеса да извършва на пръв поглед напълно законни картови плащания, без те да бъдат отчетени пред държавата.

Въпреки успешната дигитална реформа по свързването на касовите апарати с платежните терминали, донесла над 2,5 млрд. евро допълнителни приходи в бюджета, част от търговците са намерили начин да заобиколят системата чрез използването на нерегистрирани чуждестранни POS устройства.

Схемата работи по сравнително прост начин, клиентът плаща с банкова карта и получава касова бележка, но данните за транзакцията не достигат до платформата MyData. Вместо това средствата постъпват по сметки в чужбина, което позволява укриване на обороти и неплащане на дължимия ДДС.

Според първоначалните проверки около 80% от незаконно използваните терминали са свързани с доставчици от България. Установени са също случаи с устройства, регистрирани във Великобритания, Литва, Белгия и Ирландия.

Данъчните власти смятат, че част от средствата, акумулирани по сметки в България, впоследствие се връщат в Гърция в брой. Заради възможността да се пренасят до 10 000 евро на човек без задължително деклариране, в схемите често участват близки, служители или сътрудници, които транспортират средствата през границата.

В отговор на нарастващия проблем AADE подготвя мащабна кампания от проверки през летния сезон. Под специално наблюдение ще бъдат туристическите райони, островите, ресторантите, кафенетата, плажните барове и обектите за нощни развлечения, където оборотите традиционно са най-високи.

Само през първите месеци на годината са установени 55 фирми с нарушения, като наложените санкции достигат 680 000 евро. При една от проверките в популярна таверна в центъра на Атина са открити осем недекларирани чуждестранни POS терминала, което е довело до глоба от 40 000 евро. Друг развлекателен обект е санкциониран с 20 000 евро за използването на три недекларирани терминала.

Гръцките власти подчертават, че използването на чуждестранен POS терминал не е незаконно, ако устройството е регистрирано в съответния регистър и всички транзакции се отчитат коректно към системата MyData. Нарушение е укриването на терминала и неподаването на информация за извършените плащания.

Санкциите са от 1500 евро за липса на POS устройство до 20 000 евро за липса на връзка между терминала и касовата система. За доставчици на платежни услуги, които не спазват гръцкото законодателство, глобите могат да достигнат 200 000 евро.