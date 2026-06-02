За Toyota GR GT клиентите ще минават през строга проверка - инфлуенсъри и прекупвачи не са желани

Toyota подготвя изцяло нов супер спортен модел GR GT, но той няма да е лесен за закупуване дори за тези с по-добел портфейл. Според информация от отдела Gazoo Racing, потенциалните собственици ще трябва да преминат през щателен процес на проверка, преди да получат възможност да закупят колата.

Toyota планира да пусне на пазара GR GT през 2027 г., а това е хибриден суперавтомобил, чиято цена може да надхвърли 200 000 евро.

Директорът на програмата за спортни автомобили на Gazoo Racing, Джеф Бол, заяви, че компанията е трябвало да направи задълбочено проучване на кого всъщност иска да продаде този автомобил.

"Трябва да направим много подготовка, защото говорим за клиенти, които никога не сме виждали нито в шоурумите на Toyota, нито в Lexus", каза Бол пред Autoblog.

GR GT няма да се продава в САЩ от класически дилърства на Toyota, а от дилърства на Lexus. Клиентите ще бъдат придружавани от специално обучени експерти, наречени GR Meisters. Тяхната роля няма да бъде само предаването на автомобила на клиента. Toyota иска да създаде напълно различно преживяване при собственост, така че GR Meister ще бъде основното лице за контакт за собственика през целия период на собственост на автомобила.

Toyota очевидно иска да избегне сценарий, в който купувачите веднага след като придобият автомобила, се опитват да реализират голяма печалба, като го препродадат.

„Ще има много проверки. Ще изглежда като процес на интервю за купувачите", призна Бол.

Засега компанията не е разкрила конкретните критерии, по които ще избира собствениците, нито дали купувачите ще трябва да подпишат забрана за препродажба на автомобила. Все пак е ясно, че Toyota иска да продава колите на истински ентусиасти, а не на хора, които планират да ги използват единствено за социални медии или бърза печалба.

Според наличната информация, купувачите, които действително шофират и използват автомобилите, а не колекционери или инфлуенсъри, биха могли да имат предимство.

Под каросерията на GR GT се крият сериозни технологии. Очаква се автомобилът да използва 4,0-литров битурбо V8 двигател с поддръжката на хибридна система.

Общата мощност би трябвало да бъде поне 650 к.с. с 850 Нм въртящ момент. Това ще направи GR GT един от най-ексклузивните и мощни модели, разработени от Toyota след легендарния Lexus LFA с атмосферен V10 двигател.