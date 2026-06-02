Социален лизинг във Франция за нов електромобил срещу 94 евро на месец

Франция възобнови програма, която позволява на граждани с по-ниски доходи да шофират нов електрически автомобил само за 94 евро на месец.

Става дума за "социален лизинг", която се подкрепя финансово от държавата и в която участват местните производители Stellantis и Renault.

Според условията за 2026 г., френското правителство ще предостави на клиентите над 10 различни модела, като някои от тях, като Citroen e-C3, ще могат да се шофират за по-малко от 100 евро на месец, т.е. започвайки с месечна вноска от 94 евро. Stellantis също така потвърди, че ще внедри решения за удължаване или изкупуване в края на договора с тази програма, стартирана от френското правителство, но също така стартира нова програма за достъп до употребявани електрически коли.

Франция вече е пуснала на пазара над 100 000 нови електромобила чрез първите две фази на този проект. Освен намаляването на емисиите на вредни газове, целта е подмладяване на автомобилния парк, повишаване на безопасността на движението по пътищата и намаляване на разходите за ползване на автомобили за гражданите.

Целта на програмата е да осигури на семействата с ниски доходи достъп до нови електрически коли на много достъпни месечни вноски.

Френският пример показва, че електрическият автомобил не е задължително да бъде лукс, запазен само за най-богатите клиенти.