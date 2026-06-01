Водещ производител на гуми съкращава 1500 работни места

Michelin подготвя поредно голямо съкращение на работни места във Франция. Компанията планира да уволни до 1500 служители през следващите три години, а официалното обяснение звучи познато на почти всички в европейската индустрия: високи производствени разходи, скъпа енергия, регулаторен натиск и данъчна тежест, която компанията описва като една от най-високите сред индустриализираните страни.

Това е пореден знак, че европейската автомобилна индустрия, включително нейните доставчици, навлиза в болезнена фаза. Michelin не е малка или маргинална компания, а един от глобалните символи на френската индустрия, марка, чиито гуми се носят от велосипеди, автомобили, камиони, състезателни автомобили, самолети и дори космически кораби повече от 130 години.

Според плана, съкращенията на работни места трябва да се извършват на доброволна основа, без принудителни уволнения. Michelin заявява, че ще предложи на служителите лична подкрепа и помощ при намирането на друга работа. От общия брой работни места, които биха могли да изчезнат, около една трета са свързани с индустриални работни места, докато останалите биха били в помощни и административни функции. Във Франция Michelin в момента наема почти 17 000 души, така че това е съкращение, което няма да унищожи националното присъствие на компанията, но ще бъде достатъчно голямо, за да се усети ясно.

Michelin вече е съкратила над 1200 работни места до 2024 г., затваряйки две фабрики в Западна Франция.