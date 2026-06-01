Сметките на хартия вече са екзотика, електронните пестят пари, а клиентите ги приемат с охота

Средната цена на отпечатана фактура е 2,90 евро, при е-вариант има само първоначален разход за софтуер

Получаването на хартиена сметка за ток, вода, парно, телефон вече се превръща в екзотика и съвсем скоро ще отиде в историята. Причината е разбираема - компаниите харесват електронната фактура, защото им спестява разходи за разпечатване, слагане в плик и доставка до абонат. А

тези разходи влизат и в цената на тока, парното, водата и телефона.

Освен това има и екологичен ефект - хиляди дървета са спасени от изсичане.

Бизнесите, използващи електронни фактури, спестяват между 60 и 80% от разходите си за обработка на документи и ускоряват плащанията със 7 дни. Поне такива данни са посочени в специализирани платформи.

Според редица проучвания средната цена на хартиената фактура е 2,90 евро, докато при електронната има само първоначален разход за софтуер.

Краят на хартиената сметка обаче започна постепенно, като дружествата оставиха избора на клиента - той трябваше да попълни декларация, че иска електронна сметка. Първоначално процесът вървеше бавно, но преди няколко години енергодружествата промениха така общите си условия, че клиентът вече трябваше изрично да посочи, че иска хартиена фактура.

И резултатите не закъсняха. От “Електрохолд” посочват, че имат 3 млн. клиенти в Западна България, а на хартия сметки получават едва 20 000. Всички останали имат достъп в системата за електронни фактури на компанията, където регистрацията е бърза, лесна и безплатна, не се дължи такса и не е необходим електронен подпис.

“ЕВН Електроснабдяване” обслужва над 1,7 млн. потребители в Югоизточна България. При тях

само 6,1%, или около 100 000 са избрали да получават хартиена фактура

по пощата. 27,8% са поискали да бъдат уведомявани по имейл или SMS. Останалите клиенти са избрали да получават информация по електронни канали като платежни сайтове, банки и други. Клиентите на топлофикацията в Пловдив, която е собственост на ЕВН, са 31 000. От тях само 300 са избрали да получават хартиена фактура.

“Енерго-про” - компанията, която снабдява с електроенергия битовите потребители в Североизточна България, има 1,2 млн. клиенти.

Никой от тях не получава сметка на хартия

Информация за сметката в по-малки населени места например се получава в пощата. Справка може да се направи чрез онлайн канал.

Столичната топлофикация има 466 998 клиенти. От тях електронна фактура получават 189 369 домакинства. “Топлофикация - София” не е поискала от КЕВР промяна в общите условия и няма условие клиентите да заявят изрично, че искат хартиена фактура.

От дружеството уточняват, че тези, които желаят електронна, могат да поискат това през всички канали на дружеството - в центровете за обслужване на клиенти, онлайн в сайта на дружеството, както и

директно през мобилния си телефон,

като свалят приложението. Услугата е безплатна. От 2026 г. може да бъде заявена и през Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.

“Софийска вода” е в процес на по-масово преминаване към електронно фактуриране. До края на април делът му е 43%. Според изменените общи условия след 6-месечния разяснителен период, който приключва през октомври, няма да бъдат печатани и изпращани хартиени фактури, освен ако клиентите не са заявили изрично желание за това.

За периода 2027-2031 г. в бизнес плана на компанията са предвидени намаления на разходите за фактури. През 2025 г.

за печат и разнос са били похарчени 557 520 евро

За 2027 г. разчетите са сумата да намалее на 313 хил. евро, а след 5 години се предвижда този разход да бъде свит с 59,5 на сто до 226 хил. евро.

По-малко от 0,5% от клиентите на “А1 България” използват хартиени фактури, посочиха от телекома. Всички останали получават електронна фактура или проверяват задълженията си директно в “Моят А1” и бизнес портала за самообслужване. На разположение са и други начини да проверят общия размер на задълженията си,

включително чрез чатбота АВА

От телекома са правили проучвания сред абонатите си, които са показали, че хората са доволни от електронните сметки. Сега, когато клиентите търсят информация, все повече разчитат на умни инструменти на основата на изкуствен интелект.