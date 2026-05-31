Защо американският медиен магнат Крис Ръди се срещна с премиера Румен Радев

"Шепнещият на Тръмп", както "Вашингтон Поуст" нарича главния изпълнителен директор на тв Newsmax, търсел възможности да разпространява телевизионната си мрежа в чужбина, допускат експерти

Една среща на американския медиен магнат Крис Ръди, основател на компанията Newsmax, с премиера Румен Радев в София, развълнува медийната общност у нас. Тя се е състояла в събота, без да бъде официално обявена, но за нея се разбра от пост в социалната мрежа X на Newsmax.

"Главният изпълнителен директор на Newsmax Крис Ръди се среща с българския министър-председател Радев в офиса му в София днес."

След нея Ръди описва в поста в Newsmax премиера така: "Нов лидер за Европа: позитивен, силен, про-НАТО, проамерикански, про-Тръмп, произраелски".

Ръди е известен и като приятел на американския президент Доналд Тръмп.

Съботната среща развълнува най-вече служители на двете големи частни телевизии у нас - Нова и Би Ти Ви, за които периодично се появяват слухове, че сменят своите собственици, които така и не се потвърждават.

Според експерти американецът Крис Ръди е бил в България, за да проучи възможността да включи своята телевизия в различни медийни пакети за зрителите. Идеята му била Newsmax да се излъчва на териториите на други държави по начина, по който се разпространяват Си Ен Ен, Fox tv, Би Би Си и други чужди канали. Ръди вече бил провел подобни разговори във Франция и Испания.

Newsmax се смята за приятелски настроена към президента на САЩ Доналд Тръмп. Тя се излъчва безплатно в Truth+, което е видеоплатформата към социалната мрежа на Тръмп – Truth Social.

Доналд Тръмп и главният изпълнителен директор на Newsmax са приятели от над 30 години. Това разкрива самият Кристофър Ръди преди година пред „Евронюз". Той смята, че успехът на телевизията му се дължи отчасти на факта, че предоставят новини, фокусирани върху християнско-консервативните идеи. „Хората гласуват с дистанционните си управления... и казват, че искат алтернативни медии тук, в САЩ", казва Ръди.

Заради добрите си отношения с президента на САЩ Ръди е описван като „шепнещият на Тръмп" от „Вашингтон Поуст" още през 2017 г. Прякорът по-късно се използва в международната политика за шефа на НАТО Марк Рюте.

52-годишният Ръди е израснал в Лонг Айлънд, учил е история в университета „Сейнт Джонс" в Ню Йорк и е получил магистърска степен по политика от Лондонското училище по икономика. Журналистическата му кариера започва в началото на 90-те години на миналия век, когато си създава име, отразявайки събитията в Белия дом за „Ню Йорк Поуст". Неговите репортажи и последвалата книга за самоубийството на заместник-юрисконсулта на Белия дом Винсънт Фостър му носят звезден статус сред консервативните коментатори.

Той основава Newsmax през 1998 г. като новинарски сайт, медия, която се ползва с доверието на предимно дясноориентирани американци. Малко след това се запознава с Тръмп. Приятелството им се засилва в средата на 2000 г.

През годините Тръмп и Ръди обсъждали вижданията си по редица въпроси и от време на време обменяли идеи. В навечерието на изборите през 2012 г., според Ръди, Тръмп изразил разочарованието си от Мит Ромни, кандидата на републиканците по онова време, и казал, че обмисля собствена кампания. Ръди го насърчил.

От основаването си империята Newsmax на Ръди непрекъснато се разраства. До 2014 г. тя се класира като най-посещавания консервативен новинарски сайт в интернет, надхвърляйки 11 милиона посетители на месец, пише Bloomberg. Ръди, тогава на прага на стартирането на NewsmaxTV, казва пред Bloomberg, че прави опит да преобърне консервативния медиен пейзаж, като намали зрителите на Fox News. През 2014 г. проектът прераства в 24-часов кабелен телевизионен канал.

Според американски издания Newsmax е един от най-ранните поддръжници на Тръмп. Медията го е лансирала за президент още през 2012 г. Данни от миналата година показват, че телевизията расте по популярност и се е превърнала в един от петте най-популярни кабелни новинарски канала в САЩ, като е достъпна в над 100 страни.

През септември 2024 г. Newsmax стартира канал на испански език в Доминиканската република и Латинска Америка. Освен това те възобновиха излъчването на своя канал Newsmax Balkans, базиран в Сърбия, след прекъсване от 2022 г. Очаква се скоро медията да пусне канал и в Украйна.

След публичното листване на Newsmax Media на Нюйоркската фондова борса миналата година мажоритарният дял на Ръди в телевизията го превръща в милиардер. По-късно обаче акциите на компанията му падат. Въпреки че управлява силно консервативна медия, предприемачът често се явява като коментатор в либерални и обществени мрежи като CNN, PBS и BBC, където защитава консервативните позиции.