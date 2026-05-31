Старт на лятото в Гърция, бензинът пада под 2 евро за литър

Лятото в Гърция започва с добра новина за шофьори и туристи. През първата седмица на юни цените на безоловния бензин се очаква да паднат под 2 евро за литър в големите градски центрове, след като понижението на международните цени на петрола започна да се отразява и на пазара на горива.

Въпреки предстоящото намаляване на държавната субсидия за дизеловото гориво от понеделник, дизелът ще продължи да се продава на места под 1,70 евро за литър. Очакванията са и цените на автомобилния газ да се доближат до 1 евро за литър.

Експерти обясняват поевтиняването с отстъплението на международните петролни котировки, което вече води до спад в цените на гръцките рафинерии. Въпреки това анализаторите предупреждават, че пазарът остава чувствителен към развитието на геополитическата обстановка и цените могат отново да се повишат при ново напрежение в енергийния сектор.

По-ниските цени се приемат като глътка въздух за домакинствата и бизнеса, след като през последните месеци разходите за горива нараснаха значително. Особено важно е намалението за туристическите райони, където летният сезон традиционно води до по-високо потребление и натиск върху цените.

Очакванията са поевтиняването да стимулира и автомобилния туризъм, включително пътуванията на хиляди българи към популярни дестинации като Халкидики, Кавала и Тасос. Въпреки положителната тенденция експертите предупреждават, че цените остават зависими от международната конюнктура и могат бързо да се променят при ново поскъпване на петрола.