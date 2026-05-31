Кирил Десподов: Взимам от добрия пример на Стилиян...

С 39% по-скъп ще е токът за бизнеса утре

Сметките за ток за бизнеса ще се увеличат утре. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

При средна цена от 123,11 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 1 юни.

Вчера енергийната борса затвори при средна цена от 88,63 или с близо 39 на сто под тази за утре, което статистически се случва често при преминаването от неработни към делнични дни.

В последния работен ден за миналата седмица (петък, 29 май) цената на електроенергията за бизнеса беше на ниво от 92,25 евро (без ДДС) или 33,4 процента по-ниска от тази за утре.

Средната цена за пиковата електроенергия за утре е 41,07 евро (без ДДС), а за изъвнпиковата 141,26 евро без ДДС.

Изтъргувани днес са общо 90 787,65 мегаватчаса електроенергия.

Най-скъпа електроенергия за утре в ЕС, 1 юни, е в Полша – 156 евро, показват платформи за сравняване на енергийни цени. Най-евтина е във Франция – 55,33 евро, пише БТА.

