Компания, свързана с Тръмп, печели договори за 1 млрд. долара за балкански газопровод

Компания с лични връзки с американския президент Доналд Тръмп е на прага да спечели договори за над 1 млрд. долара за изграждането на газопровод през Балканите. Разследване на британското издание "Гардиън" разкрива сложна мрежа от политически и бизнес интереси около проект за мащабен газопровод през Балканите, който може да достигне стойност над 1 млрд. долара. В центъра на схемата стои компанията AAFS Infrastructure and Energy, регистрирана в Сараево и свързана с американски фигури, близки до президента на САЩ.

Проектът предвижда изграждането и управлението на газопровод, който да свърже Босна и Херцеговина с хърватското крайбрежие и да намали зависимостта на региона от руски газ, като го замести с доставки от САЩ. Макар идеята да е стратегическа за енергийната сигурност на Европа, разследването повдига въпроси за начина, по който е избрана изпълняващата компания, и за политическите връзки зад проекта.

Според изданието, двама ключови американски представители, свързани с AAFS, имат преки връзки с обкръжението на Тръмп. Единият е адвокатът Джеси Бинал, работил по дела, свързани със семейството на Тръмп и кампании за оспорване на изборите през 2020 г. Другият е Джо Флин – брат на бившия съветник по националната сигурност Майкъл Флин, който също е свързван с политическите кампании на Тръмп.

Босненската част от структурата е представлявана от местния предприемач Амер Бекан, който е регистрирал компанията още през 2021 г., но проектът придобива реален мащаб едва след включването на американските партньори. Фирмата няма опит в реализирането на инфраструктурни проекти от подобен мащаб, въпреки че вече е близо до получаване на ключови концесии без стандартни обществени поръчки.

Проектът за т.нар. „Южна взаимовръзка" е разглеждан като стратегически важен както за Босна и Херцеговина, така и за Европейския съюз, който настоява за прекратяване на зависимостта от руски енергийни доставки до 2027 г. В този контекст Вашингтон подкрепя инициативата като част от по-широка политика за намаляване на влиянието на Русия в региона.

Въпреки това критици предупреждават, че предоставянето на толкова голям инфраструктурен проект на компания без опит и с политически обвързаности може да доведе до сериозни рискове – включително корупционни практики, липса на прозрачност и засилване на политическото напрежение в вече крехката държавна структура на Босна и Херцеговина.

Допълнително напрежение създава ролята на лидера на босненските сърби Милорад Додик, който има потенциал да блокира проекта чрез политическо вето в рамките на сложната система на власт в страната. Според анализатори, именно неговата позиция може да се окаже решаваща за бъдещето на газопровода.