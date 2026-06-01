Mercedes е изправен пред забрана за продажби в САЩ

Mercedes-Benz е заплашен от изхвърляне от един от най-доходоносните пазари в света. Нов законопроект в Конгреса на САЩ, насочен срещу чуждото влияние в стратегически сектори, поставя под реален риск бъдещето на марката зад океана.

Причината се крие в структурата на собствеността на компанията, където китайски инвеститори контролират общо 19,67% от акциите. Този дял е разделен между държавната корпорация BAIC и милиардера Ли Шуфу, собственик на Geely.

Американските законодатели затягат обръча около производителите, които поддържат тесни връзки с държави, определяни като "противници" на Вашингтон. Големият проблем за Mercedes е, че проектът поставя критичен таван от 15% за подобно акционерно участие. Тъй като германският концерн надхвърля този лимит, той автоматично попада под ударите на закона.

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че Mercedes пропусна възможността за директно лобиране във Вашингтон, доверявайки се на браншови асоциации, които изненадващо подкрепиха строгите мерки.

Главният изпълнителен директор на компанията Ола Калениус демонстрира пълна увереност, че ситуацията ще бъде овладяна. Според него двамата големи китайски акционери действат напълно независимо един от друг, а не в консорциум, което може да се окаже ключов детайл.

В официално изявление от Щутгарт се подчертава, че работят активно с американските власти, за да защитят своите над 10 000 служители в заводите в Алабама и Южна Каролина, които са жизненоважни за местната икономика.

Ако законът бъде приет в сегашния си вид, Mercedes ще бъде изправен пред тежък избор: или да принуди китайските си партньори да разпродадат активите си, или да се откаже от пазар, на който само за изминалата година е реализирал над 303 000 автомобила.

Докато конкуренти като Volvo вече си осигуриха специални двустранни споразумения с правителството на САЩ, германският гигант може да се окаже жертва в икономическата война между Вашингтон и Пекин.