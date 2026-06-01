Инфлацията, лихвите и Близкият изток остават основните рискове за пазарите

Инвеститорите навлизат в първата седмица на юни с фокус върху пазара на труда в САЩ, инфлацията в еврозоната, отчетите на „Броудком" (Broadcom) и развитието около конфликта между САЩ и Иран, който продължава да влияе върху цените на петрола, доходността на облигациите и очакванията за паричната политика, предава БТА.

Анализаторите на „ОАНДА" (OANDA) посочват, че в подобна среда пазарните участници трябва да разграничават новините, които реално променят режима на търговия, от тези, които вече са отразени в цените на акциите. Според анализа графиките и ценовото движение често дават по-надежден сигнал от публичния разказ около дадено събитие. В пазарния анализ на „ОАНДА" се напомня и известната мисъл на Джон Мейнард Кейнс, че „пазарите могат да останат ирационални по-дълго, отколкото вие можете да останете платежоспособни".

Според Ройтерс основният тест за американските пазари ще бъде докладът за заетостта в петък, 5 юни. Анкета на агенцията сочи очаквания за безработица от 4,3 на сто и ръст на заетите извън селското стопанство с 85 000 души. Лиз Ан Сондърс, главен инвестиционен стратег в „Шваб" (Schwab), коментира, че силен доклад за заетостта при ускоряваща се инфлация може да промени очакванията за политиката на Управлението за федералния резерв. По-слабите данни, според нея, биха могли да намалят опасенията, че централната банка ще трябва да затегне допълнително политиката си.

Данните за инфлацията вече подсилиха тези опасения. Индексът на цените на личните потребителски разходи в САЩ се е повишил с 3,8 на сто на годишна база през април, което е най-силният ръст от май 2023 г. насам. УФР следи този показател спрямо целта си за инфлация от 2 на сто.

Според Анджело Куркафас, старши глобален инвестиционен стратег в „Едуард Джоунс" (Edward Jones), увеличение на заетостта с над 150 000 души може да бъде проблем за акциите, ако засили опасенията, че икономиката прегрява. Той отбелязва, че моделът „ДжиДиПиНау" (GDPNow) на клона на Управлението за федералния резерв в Атланта сочи растеж от 3,8 на сто за второто тримесечие.

„Си Ем Си Маркетс" (CMC Markets) също поставя акцента върху данните от САЩ. Компанията очаква докладът за заетостта да покаже 96 000 нови работни места през май при безработица от 4,3 на сто. Според анализа, ако данните са близо до прогнозите, пазарите може да насочат вниманието си към инфлацията и корпоративните печалби, вместо към риска от рязка промяна в политиката на УФР.

„Уелс Фарго" (Wells Fargo) прогнозира по-силен ръст на заетостта - 105 000 души, но очаква безработицата да се повиши до 4,4 на сто. Според банката пазарът на труда вече не се влошава, но все още не показва убедително подобрение. Анализаторите ѝ очакват индексът на Института за управление на доставките за производството да остане близо до 52,5 пункта, а този за услугите да се понижи леко до 53,4 пункта.

Отчетът на „Броудком" ще бъде другият важен тест за пазара. Ройтерс отбелязва, че акциите на производителите на чипове са сред основните двигатели на възстановяването на Уолстрийт. Индексът Philadelphia SE Semiconductor е нараснал с около 80 на сто от пазарното дъно на 30 март, а акциите на „Броудком" са се повишили с над 50 на сто за същия период. От „Си Ем Си Маркетс" посочват, че анализаторите очакват печалба от 2,42 долара на акция за второто тримесечие, което би било ръст от 53 на сто на годишна база, както и приходи от 22,5 млрд. долара.

Според „Райфайзен Рисърч" (Raiffeisen Research) настоящото рали на фондовите пазари се движи предимно от акциите на производителите на полупроводници. Анализаторите посочват, че индексът SOX е нараснал с около 79 на сто от началото на годината, докато т.нар. „Великолепна седморка" отчита ръст от около 7 на сто. Въпреки това банката запазва препоръка „задръж" за наблюдаваните индекси, тъй като по-високата доходност на облигациите, инфлацията и войната в Близкия изток остават рискове.

„Хелаба" (Helaba) също подчертава ролята на технологичните акции. Според анализа на германската банка мегатенденцията при изкуствения интелект продължава да засенчва фактори като скъпия петрол и политическата несигурност. Въпросът дали има балон при акциите, свързани с изкуствения интелект, според „Хелаба" не може да се реши само чрез наблюдение на ръста на цените. По-важно е дали очакванията за печалбите се оправдават. Засега над 90 на сто от технологичните компании в индекса S&P 500 са изненадали положително през последния отчетен сезон, се посочва в анализа.

„Хаспа" (Haspa) отбелязва също, че двигатели на ралито остават големите технологични компании, свързани с изкуствения интелект, и производителите на чипове от САЩ и Азия. Според банката инвеститорите се движат между геополитическата несигурност и страха да не пропуснат нов ръст при технологичните лидери. В краткосрочен план вниманието ще се насочи към новите данни за инфлацията.

В Европа най-важният показател ще бъде предварителната инфлация в еврозоната за май. Анализаторът на „Инвестек" (Investec) Сандра Хорсфилд очаква общата инфлация да се ускори до 3,3 на сто от 3,0 на сто през април. Според нея това вероятно няма да се дължи само на директния ефект от по-високите енергийни цени, а и на прехвърлянето им към други потребителски цени. Паричните пазари оценяват вероятността Европейската централна банка да повиши лихвите с 25 базисни пункта на 11 юни на около 93 на сто, показват данни на „Лондон Сток Ексчейндж Груп" (LSEG).

„Уелс Фарго" също очаква инфлацията в еврозоната да достигне 3,3 на сто, а основният индекс да се повиши до 2,5 на сто от 2,2 на сто. Банката смята, че юни остава вероятен момент за начало на повишенията на лихвите от ЕЦБ, но изненадващо по-слаба основна инфлация може да направи решението по-малко еднозначно.

В Азия вниманието ще бъде насочено към Китай, Япония, Индия, Южна Корея, Австралия и Тайван. Официалните PMI индекси на Китай ще дадат сигнал за състоянието на производството след силното първо тримесечие. „Голдман Сакс" (Goldman Sachs) очаква индексът „РейтингДог" (RatingDog) за производството да спадне до 49,8 пункта от 52,2 пункта, тъй като индикаторите за износа сочат забавяне. „Ей Ен Зет Рисърч" (ANZ Research) свързва част от натиска върху производството с по-ниски обеми на суров петрол заради блокирания Ормузки проток и с мерките срещу ценовите войни в сектори като фотоволтаиците и стоманата.

В Япония инвеститорите ще следят речта на управителя на „Банк ъв Джапан" Кадзуо Уеда. „Барклис" (Barclays) посочва, че пазарът ще търси сигнали за евентуално повишение на лихвите през юни, но и за оценката на централната банка за дългосрочните инфлационни рискове. Според Лиса Мочизуки от „Ес Ем Би Си Нико Секюритис" (SMBC Nikko Securities) изправянето на кривата на доходността в Япония се дължи на опасения, че централната банка изостава от инфлационния натиск.

В Индия Резервната банка се очаква да остави репо лихвата без промяна. Икономистът на Ю Оу Би (UOB) Джестър Кох допуска по-твърд тон в разпределението на гласовете и в комуникацията на банката. Вишну Варатан от „Мидзухо Секюритис" (Mizuho Securities) не изключва по-ранно повишение на лихвите, ако целта е подкрепа за рупията при по-високи цени на петрола.

В Южна Корея пазарите ще следят търговията и инфлацията. Анкета на „Уолстрийт джърнъл" сочи очаквания за ръст на износа от 50,8 на сто на годишна база, подкрепен от полупроводниците. Икономистът на „Корея Инвестмънт енд Секюритис" (Korea Investment & Securities) Джиук Чой очаква двуцифрен ръст на износа поне до края на годината заради високите цени на полупроводниците. Чо Йон-гу от „Шинйонг Секюритис" (Shinyoung Securities) посочва, че по-скъпият петрол и слабият вон вероятно са продължили да подхранват инфлацията.

За Австралия oт „Кепитъл Икономикс" (Capital Economics) смятат, че по-слабите данни за активността и инфлацията дават основание Резервната банка на Австралия да запази лихвите без промяна през юни.

Геополитиката остава общият риск за всички пазари. „Райфайзен Рисърч" отбелязва, че за инвеститорите по-важно от окончателното политическо решение на кризата е дали ще бъде избегната нова ескалация и дали трафикът през Ормузкия проток може да бъде възстановен трайно. „Хелаба" определя цената на петрола като основен индикатор за настроенията на финансовите пазари. Според анализа спадът на цената на петрола с близо 9 на сто през седмицата временно е отслабил инфлационните опасения и е подкрепил акциите, но това остава зависимо от новините за войната.

Като цяло се очаква пазарите да продължават да се подкрепят от технологичния сектор и корпоративните печалби, но да са чувствителни към инфлацията, лихвените очаквания и Близкия изток. Данните от САЩ и еврозоната ще покажат дали централните банки ще получат повече основания за затягане на политиката, или ще могат да изчакат още.

Европа, Близкият изток, Африка

Представителите на Европейската централна банка, които се подготвят за почти сигурно повишение на лихвените проценти на 11 юни, разполагат с време до сряда за публични изяви, преди да започне периодът на информационно затишие преди заседанието.

Сред малкото представители на ЕЦБ с планирани изказвания е членът на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел, която ще изнесе реч на среща на централната банка на Южна Корея в началото на седмицата. Пазарите ще следят внимателно тона ѝ, тъй като тя е сред по-твърдо настроените представители на институцията.

В понеделник ЕЦБ ще публикува проучването си за инфлационните очаквания на домакинствата, а във вторник излизат предварителните данни за инфлацията в еврозоната. След ускоряването на потребителските цени в три от четирите най-големи икономики в региона се очаква общата инфлация да остане чувствително над целта на ЕЦБ от 2 на сто.

Сред останалите важни публикации са данните за промишленото производство в Испания и Франция съответно в четвъртък и петък. В края на седмицата ще бъдат публикувани и данните за възнаграждението на заетите в еврозоната, които ЕЦБ следи като индикатор за натиска върху заплатите.

В Швейцария инфлацията през май, която ще бъде отчетена в четвъртък, вероятно ще се ускори до 0,7 на сто на годишна база, което би било най-високото равнище от 2024 г. насам. Въпреки това показателят остава в целевия диапазон от 0 до 2 на сто на Швейцарската национална банка и едва ли ще предизвика натиск за промяна на политиката.

В Швеция се очаква т. нар. индекс на потребителските цени с фиксиран лихвен процент CPIF, който е основен ориентир за „Риксбанк", да се ускори до 1,3 процента, докато основният индекс вероятно ще покаже ограничено повишение след неочаквано слабите данни през април.

Турция също ще публикува данни за инфлацията в петък. Очакванията са увеличението на потребителските цени да остане над 30 на сто на годишна база.

Великобритания има по-слаба седмица откъм икономически данни, но управителят на „Банк ъв Ингланд" Андрю Бейли ще има три публични изяви, включително участие пред парламентарна комисия във вторник.

В Централна и Източна Европа вниманието ще бъде насочено към Полша, където централната банка вероятно ще остави лихвените проценти без промяна. Дебатът сред членовете на институцията обаче се измества към това дали ще се наложи ново затягане на политиката при продължаващо ускоряване на инфлацията.

Северна Америка

В САЩ предстои една от най-важните седмици за финансовите пазари, посветена на състоянието на пазара на труда. Поредицата от данни ще завърши в петък с официалния доклад за заетостта през май.

Средната прогноза в анкета на „Блумбърг" сред икономисти е безработицата да остане на 4,3 на сто, а икономиката да е създала 89 000 нови работни места. Подобен резултат би повишил тримесечната средна стойност до най-високото ѝ равнище за повече от година и би подкрепил очакванията за по-устойчиво ускоряване на наемането на работна ръка.

Очаква се секторът на здравеопазването отново да бъде сред основните източници на нови работни места, докато строителството, развлеченията и хотелиерството вероятно са получили подкрепа от по-топлото време през май.

Производството също може да отчете известно оживление, тъй като компаниите увеличиха запасите си заради опасения от нов натиск върху цените вследствие на конфликта в Близкия изток. Данните за индексите на мениджърите по покупките от „Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global) и Института за управление на доставките в понеделник ще дадат допълнителна яснота по темата.

Данните за строителните разходи през април, които също се очакват в понеделник, ще покажат дали инвестициите в центрове за данни продължават да подкрепят икономическата активност и заетостта.

Икономистите на „Блумбърг Икономикс" (Bloomberg Economics) смятат, че пазарът на труда вероятно е преминал най-слабата си фаза още през миналата есен и оттогава постепенно се подобрява. Според тях докладът за май може да даде допълнителни доказателства за ускоряване на наемането при стабилна безработица, въпреки опасенията, че изкуственият интелект ограничава търсенето на работна ръка.

През седмицата ще бъдат публикувани и данните за свободните работни места JOLTS, докладът на „Ей Ди Пи Рисърч" (ADP Research) за частния сектор, индексът ISM за услугите, седмичните молби за помощи за безработица и докладът на „Чалънджър, Грей енд Кристмас" (Challenger, Gray & Christmas) за съкращенията.

УФР ще публикува в сряда и своята „Бежова книга", която обобщава икономическите условия в различните региони на страната. След 6 юни представителите на УФР навлизат в период на информационно затишие преди заседанието на 17 юни.

В Канада данните вероятно ще покажат известно стабилизиране на пазара на труда след четири последователни месеца на слаби резултати. Очакванията са безработицата да остане на ниво 6,9 процента, а икономиката да е добавила около 10 000 работни места.

Съкращенията продължават да бъдат концентрирани в сектори, изложени на американските мита, докато компаниите остават предпазливи при новото наемане заради несигурността около глобалната икономика и конфликта в Близкия изток.

Старшият заместник-управител на „Банк ъв Канада" Каролин Роджърс ще участва в парламентарно изслушване, след като централната банка предупреди, че може да се наложи по-гъвкав подход към паричната политика.

Азия

Седмицата в Азия започва с внимателно следените индекси на мениджърите по поръчки, които ще покажат дали производствената активност в региона остава стабилна.

Очаква се официалните Пи Ем Ай индекси на Китай да останат близо до границата между растеж и свиване, което подчертава крехкото възстановяване на икономиката въпреки мерките за подкрепа от страна на властите.

Няколко икономики, сред които Индонезия, Южна Корея, Тайван и Пакистан, ще публикуват данни за инфлацията, които ще покажат до каква степен по-високите енергийни цени се прехвърлят към вътрешните пазари.

В Япония вниманието ще бъде насочено към управителя на централната банка Кадзуо Уеда, който ще изнесе реч в сряда. Това е последното му планирано участие преди заседанието на 16 юни и пазарите ще търсят сигнали дали „Банк ъв Джапан" се приближава към ново повишение на лихвите.

В петък излизат и данните за заплатите, които ще покажат дали ръстът на възнагражденията е достатъчен, за да подкрепи вътрешното потребление. Япония ще публикува още данни за капиталовите разходи, корпоративните печалби и разходите на домакинствата.

В Австралия членът на управителния съвет на „Ризърв банк ъв Оустрелия" (Reserve Bank of Australia) Иън Харпър ще говори във вторник, а в сряда се очакват данните за брутния вътрешен продукт през първото тримесечие. Последните индикатори сочат отслабване на икономическия импулс.

Управителят на банката Мишел Булок ще е на изслушване пред парламента в четвъртък, по-малко от две седмици преди следващото решение за лихвените проценти.

В Южна Корея данните за износа и производствената активност ще покажат дали инвестиционният бум около изкуствения интелект продължава да компенсира слабостта в традиционните индустрии. Данните за инфлацията през май ще бъдат публикувани във вторник.

В Югоизточна Азия данните за инфлацията и търговията в Индонезия, Тайланд и Филипините ще дадат по-ясна представа доколко икономиките остават уязвими към колебанията при цените на суровините и забавянето на глобалното търсене.

Пи Ем Ай индексите в страните от АСЕАН вероятно ще потвърдят неравномерното възстановяване в региона. Производителите, свързани с електрониката, продължават да се възползват от силното търсене, докато секторите, ориентирани към вътрешното потребление, остават под натиск от високите лихви и предпазливите потребители.

В Индия седмицата ще завърши с решението на Резервната банка за лихвените проценти, като пазарите очакват запазване на текущото равнище. Същия ден ще бъдат публикувани и данните за БВП през първото тримесечие.

Латинска Америка

В Перу инфлацията в столицата Лима вероятно ще се ускори за седми пореден месец и ще се доближи до основния лихвен процент на централната банка от 4,25 на сто.

През май централната банка остави лихвите без промяна за осми пореден път, но сигнализира, че при продължаващ ръст на потребителските цени може да последва повишение още през юни.

В Чили данните за БВП през април вероятно ще потвърдят, че икономиката остава под потенциала си под натиска на високите цени на енергията и бюджетните ограничения. Страната внася почти цялото си гориво и остава силно зависима от международните пазари.

Анализаторите очакват икономиката на Чили да ускори растежа си през втората половина на годината благодарение на по-високите цени на медта, по-силните инвестиции и подобреното бизнес доверие.

През седмицата ще бъдат публикувани и индекси на мениджърите по поръчките за Бразилия, Колумбия, Мексико и други икономики в региона. Досегашните данни сочат стабилен растеж в Бразилия, ограничено разширяване в Колумбия и продължаващо свиване в Мексико.

В Колумбия вниманието първоначално ще бъде насочено към първия тур на президентските избори, след което фокусът ще се измести към инфлацията през май. По-високата минимална работна заплата, ръстът на цените на храните и енергията и индексацията на част от разходите продължават да поддържат инфлационния натиск. Очакванията са инфлацията да се ускори до около 5,9 на сто на годишна база.