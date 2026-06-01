Любомир Дацов: Властта няма план за свръхдефицита

Една от причините, сегашното правителство да е на власт, са именно публичните финанси. Така че ми е странно, че сега се заговори за процедурата по свръхдефицит. Дали ще се случи тази процедура или не, ще разберем. Очаквах, че правителството ще има план и яснота с визия какво да прави, а не да се говори за прехвърляне на вината за процедурата по свръхдефицит в бюджета. Не мисля, че свръхдефицитът се дължи на некоректно счетоводство".

Това каза пред bTV бившият заместник министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

В рамките на месец можем да оспорим това твърдение, че да влезем в процедура по свръхдефицит. Трябва обаче ясен план, който в бъдеще да направим промени. Ако ни вкарат, има 6 месеца, през които да бъде изготвен ясен план, обясни Дацов.

"Ако държавата не реагира, има глобата. Но досега това не се е случвало. Правителството прави отрицателни промени, поне за мен", каза още той.

По отношение на мерките за инфлация, Дацов обясни, че опитът от другите показват, че големите убиват малките.

"Ако искаме да водим борба с инфлацията, трябва да намалим бюджетния дефицит. Причината за високата инфлация е голямото харчене", допълни експертът.