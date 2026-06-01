Цените на петрола се повишиха с около 2 процента

Цените на петрола се повишиха с над 2 процента в азиатската сесия днес на фона на нова ескалация на конфликта в Близкия изток, след като САЩ и Иран си размениха удари, а Израел нареди настъпление по-навътре в Ливан срещу подкрепяната от Техеран групировка „Хизбула", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 1,89 долара, или 1,89 процента, до 93,01 долара за барел към 08:30 часа българско време. Фючърсите на американския лек суров петрол поскъпнаха с 2,23 долара, или 2,55 процента, до 89,63 долара за барел към 04:36 часа по Гринуич. Фючърсите на сорта „Брент" се повишиха с 2,05 долара, или 2,25 процента, до 93,17 долара за барел.

Новото напрежение охлади очакванията за скорошно удължаване на примирието между САЩ и Иран. В петък цените на Брента и американския лек суров петрол спаднаха съответно с 1,8 процента и 1,7 процента заради надеждите за напредък в преговорите.

По-рано САЩ съобщиха, че са нанесли „удари за самоотбрана" по ирански радарни станции и центрове за управление на дронове в Горук и на остров Кешм. Според Вашингтон това е отговор на „агресивни действия" от страна на Техеран.

От своя страна Ислямската революционна гвардия заяви, че е атакувала въздушна база, използвана при американски удар срещу телекомуникационна кула на остров Сирик.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че скоро ще вземе решение по предложеното споразумение за удължаване на примирието с Иран, което трябва да даде повече време за преговори по ядрената програма на страната и за трайно прекратяване на конфликта.

Израел също остава ключов фактор в преговорния процес, а Иран нееднократно е заявявал, че „Хизбула" трябва да бъде включена във всяко по-широко споразумение.

Американски представител посочи, че САЩ са предложили план за „постепенна деескалация", при който „Хизбула" да прекрати атаките срещу Израел, а Израел да се въздържа от ескалация в Бейрут.

Анализаторът на Ай Джи (IG) Тони Сикамор предупреди, че нарастват опасенията около мините в Ормузкия проток, който е ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ.

„Дори и да бъде постигнато споразумение, то няма да доведе до наплив на доставки", посочи Сикамор.

Според „Аксиос" Иран е поставил нови мини в Ормузкия проток по-рано през седмицата. Американският министър на отбраната Пит Хегсет предупреди, че подобни действия биха представлявали нарушение на примирието.

През Ормузкия проток преминава около една пета от световната търговия с петрол и газ. От началото на конфликта през февруари Иран на практика ограничи движението през пролива след ударите на САЩ и Израел.

Опасенията за доставките засенчиха и слабите икономически данни от Китай през уикенда, които показаха забавяне на производствената активност и засилиха опасенията за отслабване на втората по големина икономика в света.

Американската инвестиционна банка „Голдман Сакс" („Goldman Sachs") предупреди, че слабото търсене на петрол в Китай и Европа представлява риск за понижение на прогнозите за цените през четвъртото тримесечие. Банката обаче отбелязва, че евентуални нови прекъсвания на доставките от Близкия изток могат отново да тласнат котировките нагоре.