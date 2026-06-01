Еврото поевтинява леко спрямо долара

Курсът на еврото се понижава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1655 долара, или с 0,07 под нивото при затваряне на търговията в петък.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото от 1,1644 долара спрямо 1,1617 долара в четвъртък.

Спрямо останалите основни валути еврото се движи разнопосочно. Единната валута отстъпва с 0,08 процента спрямо британската лира до 0,8653 лири, а спрямо швейцарския франк поскъпва с 0,14 процента до 0,9118 франка.

Американският долар остава стабилен след седмичната загуба от изминалите дни, докато инвеститорите следят развитието на мирните преговори в Близкия изток и очакват нови сигнали от водещите централни банки, предава Ройтерс.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се повиши с 0,04 процента до 99,05 пункта, след спад от 0,4 процента през миналата седмица.

Японската йена отслабна с 0,13 процента до 159,48 йени за долар, а британският паунд се понижи с 0,07 процента до 1,3449 долара.

Пазарите остават фокусирани върху конфликта между САЩ и Иран. През уикенда Вашингтон съобщи за удари срещу ирански радарни и дронови центрове, а Техеран обяви ответни атаки. Израел нареди междувременно навлизане по-навътре в Ливан в операция срещу „Хизбула".

„Доларът ще бъде силно повлиян от развитието на войната между САЩ и Иран и от доклада за заетостта в неселскостопанския сектор в САЩ за май", заяви ръководителят на валутния отдел в „Къмуелт Банк ъв Оустрелия" („Commonwealth Bank of Australia") Джоузеф Капурсо.

По думите му след евентуално отваряне на Ормузкия проток влиянието на цените на петрола върху валутните пазари постепенно ще отслабне, а лихвените проценти отново ще станат основен фактор за движението на долара.

Инвеститорите очакват и данните за заетостта в САЩ, които ще бъдат публикувани на 5 юни. Според анкета на Ройтерс безработицата вероятно е останала на ниво от 4,3 процента, а икономиката е създала около 85 000 нови работни места през май.

Пазарите вече залагат, че следващият ход на Управлението за федералния резерв може да бъде повишение на лихвите, след като преди началото на войната с Иран очакванията бяха за понижение.

По-късно през седмицата се очакват изказвания на представители на УФР, сред които Бет Хамак, Лори Логан и Мери Дейли.

„Представителите на УФР вероятно ще продължат да поддържат балансиран подход и да оставят отворена възможността както за повишаване, така и за понижаване на лихвите в зависимост от икономическите данни", посочи ръководителят на отдела за анализи в „Пепърстоун" („Pepperstone") Крис Уестън.

Членът на Управителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел предупреди по-рано днес в Южна Корея, че нарастващото използване на стабилни криптовалути, обвързани с долара, може да отслаби ролята на еврото и способността на отделните държави да провеждат самостоятелна парична политика.

Пазарите очакват и речта на управителя на Японската централна банка Кадзуо Уеда в сряда за сигнали дали институцията ще пристъпи към ново повишение на лихвите.

Австралийският долар остана почти без промяна на ниво от 0,7182 щатски долара, а новозеландският долар отслабна с 0,33 процента до 0,5968 долара.