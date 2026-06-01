От вятърна енергия са осигурени близо 11 процента от електричеството в Европа

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 10,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, предава БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 9,8 процента от общото количество електроенергия (547 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,8 процента (49 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (31 процента), Португалия (24,8 на сто) и Испания (18,3 процента). В България делът е 2,5 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (136,2 гигаватчаса), Франция (108,2 гигаватчаса) и Испания (104,4 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,7 гигаватчаса.