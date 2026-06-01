Растежът на износа на Южна Корея достигна най-високото си ниво от над 40 години

Износът на Южна Корея е нараснал по-силно от очакваното през май и е достигнал най-високия си годишен темп на растеж от над четири десетилетия, подкрепен от бума в инвестициите в изкуствен интелект и рекордните продажби на полупроводници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Износът на четвъртата по големина икономика в Азия се е увеличил с 53,2 процента на годишна база до рекордните 87,75 млрд. долара, сочат предварителни данни за външната търговия, публикувани днес. Резултатът надхвърля прогнозата на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, за ръст от 48,4 процента.

Това е дванадесети пореден месец на увеличение на износа и най-силният годишен ръст от януари 1984 г. насам. Данните доведоха и до рекорден месечен търговски излишък за страната.

„Това е наистина безпрецедентно темпо, което многократно надминава пазарните очаквания", коментира икономистът в „Мериц Секюритис" („Meritz Securities") Стивън Ли.

По думите му импулсът вероятно ще се засили още повече през третото тримесечие, а ръстът на износа за цялата 2026 г. може да достигне около 50 процента.

Миналата седмица централната банка на Южна Корея повиши прогнозата си за икономическия растеж за тази година от 2,0 на 2,6 процента, след като икономиката отчете най-силното си тримесечно представяне от близо шест години.

Основен двигател на ръста остават полупроводниците. Износът на чипове е нараснал със 169,4 процента до рекордните 37,16 млрд. долара през май. Полупроводниците вече формират 42,3 процента от целия южнокорейски износ.

Продажбите на компютри са нараснали с 290,7 процента заради силното търсене на AI сървъри. Износът на безжично оборудване се е увеличил с 12,6 процента, а на дисплеи - с 9,4 процента.

Референтният борсов индекс KOSPI се повиши с над 2 процента в сутрешната търговия и достигна рекордно високо ниво. От началото на годината индексът е нараснал с над 100 процента, воден основно от производителите на чипове „Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) и „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix). Едва преди броени дни „Ес Кей Хайникс" достигна за първи път пазарна капитализация от 1 трилион долара, присъединявайки се към конкурентите си „Самсунг електроникс" и „Майкрон текнолъджи" (Micron Technology), които също преминаха този праг на фона на бума в сектора на изкуствения интелект.

Паралелно с това друго проучване показа, че производствената активност в Южна Корея се е разширила през май с най-бързия си темп от над пет години, подкрепена от натрупването на запаси на фона на конфликта в Близкия изток.

По държави износът за САЩ се е увеличил с 59,1 процента, а за Китай - с 80,9 процента. Доставките за Близкия изток обаче са намалели със 7,7 процента.

Износът на автомобили е спаднал с 5,9 процента заради логистични затруднения и влиянието на американските мита, докато износът на кораби е нараснал с 16,7 процента.

Вносът на Южна Корея се е увеличил с 20,8 процента до 60,8 млрд. долара. Така страната е отчела рекорден търговски излишък от 26,95 млрд. долара.

Старшият икономист за Южна Корея и Япония в Ай Ен Джи (ING) Мин Джу Канг посочи в изпратен до редактор на БТА коментар, че увеличаващият се търговски излишък е сигнал за стабилен икономически растеж и през второто тримесечие.

„Структурният недостиг на чипове вероятно ще продължи да ускорява растежа през 2026 г. Южна Корея ще се възползва както от инвестициите в изкуствен интелект в САЩ, така и от растящите разходи за изкуствен интелект в Китай", отбеляза Канг.