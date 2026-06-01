За периода 2018–2024 г. компанията е намалила съдържанието на добавени захар и сол в над 600 продукта

1585 тона по-малко добавена захар и 97 тона по-малко добавена сол са стигнали до клиентите на Lidl в България чрез продуктите собствена марка за периода 2018–2024 г. За да илюстрира мащаба на промяната, компанията посочва, че това се равнява на 66 тира по-малко захар и 4 тира по-малко сол в ежедневното хранене на хората.

Резултатите са част от дългосрочната Политика за осъзнато хранене на Lidl, която обхваща множество продуктови категории в асортимента на компанията. За шест години компанията е оптимизирала рецептите на над 600 продукта собствена марка чрез постепенно намаляване на съдържанието на добавена захар и сол.

„В Lidl вярваме, че положителната промяна в начина ни на хранене не е в забраните и крайностите, а в постепенните, ежедневни подобрения в продуктите, които хората така или иначе купуват. Днес нашите собствени марки са стратегически модел, чрез който гарантираме безкомпромисно качество, иновация и защита на потребителя. Инвестираме във формулирането на собствени, по-чисти рецепти, реагирайки светкавично на потребителското търсене. Като пазарен лидер и обществено ангажирана компания, ние напълно съзнаваме своята отговорност и важността на това не само да предлагаме качествени храни на оптимална цена, но и те да стават все по-здравословни. Целта ни е да подобряваме хранителния профил, без да правим компромис с вкусовите и качествените характеристики на продуктите”, каза Драгомир Илиев, управител „Стоково снабдяване” в Лидл България.

Оптимизацията на рецептите се извършва последователно, продукт по продукт и категория по категория, чрез постоянен процес на технологично партньорство с производителите.

„Хлябът е една от категориите с най-голям принос към приема на сол – не защото е най-соленият продукт, а защото присъства ежедневно на трапезата на хората. Именно затова работата по рецептите тук е постоянен процес. Ние не просто изискваме по-малко сол, а реално помагаме на българските производители да модернизират технологичните си процеси.“, коментира Калоян Михов, старши експерт от отдел “Стоково снабдяване” Наред с намаляването на солта и захарта, компанията работи активно и за влагането на повече пълнозърнести съставки и фибри в категорията. До 2030 г. Лидл България има за цел да увеличи дела на пълнозърнестите храни в зърнената гама до 15% спрямо базовата 2023 г. и да предлага поне по една пълнозърнеста алтернатива в асортимента си.

При колбасите веригата следва също стриктна дългосрочна политика за продукти собствена марка без механично отделено месо (МОМ) - суровина, при която месото се отделя машинно и под налягане, което често налага използването на повече добавки за постигане на желаната структура и консистенция на продукта. Фокусът е върху постигането на т.нар. „чист етикет“ (Clean Label) – оптимизиране на рецептите, премахване на ненужните добавки и намаляване на солта. „Предизвикателството е да се намери идеалният баланс между по-чист състав, по-малко сол, безопасност, срок на годност и отличен вкус. Процесът изисква време и прецизност, за да отговорим на високите очаквания на клиентите ни към качеството на продуктите“, допълва Любен Стойчев, ръководител на отдел “Месо и месни продукти” в Лидл България.